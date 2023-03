Fai, Pasquale…anche con l’ora legale

Non sappiamo se ha invitato i ragazzi, nei Sassi per le giornate Fai, a degustare una razione di ‘ lasagna’ al forno o ”post o’ firn” come si dice in dialetto, la brasciola o saliccia e patate, per una domenica in cui si è riposato un’ora in meno. Ma Pasquale Di Pede uno spazio per una poesia tra il promozionale e il dolce oziare l’ha messa in rima, con un latino maccheronico che ci sta. Otium senza valium. Bravo Pasquale…prenotatevi oltre il ponte pasquale: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 2 luglio e via oziando.

Da Otium senza Valium

**E*ora* ?

Non ci sorprende l’ora legale

Pronto il sugo di maiale.

Non è sola la Brasciola

C’è la salsiccia di Stigliano

Le patate al forno

fanno da contorno

A qualsiasi ora io ci ritorno

Che fai?

Lo sai

che c’è il Fai?

Vieni dai

Un posto scoprirai

e da qui via non andrai:

Casa vacanze OTIUM

Ti aspetta senza Valium