L’unione fa la forza e magari, grazie alla notte europea della ricerca, in programma il 24 settembre, si potrà fare del Centro studi e Conservazione della biodiversità del centro visite di Parco dei Monaci di Matera, lungo la provinciale che porta a Montescaglioso, una realtà di eccellenza per appassionati, studenti universitari, studiosi di mezzo mondo. Ma prima il riconoscimento regionale, che può contribuire a velocizzare questo percorso. E così, per stare al tema,flora e fauna, dinamiche degli habitat naturali, percorsi, siti rupestri e archeologici, presenza dell’uomo nei secoli sono alcuni dei temi che caratterizzeranno ” la notte europea dei ricercatori”, promossa dal Fondo ambiente italia ”Casa Noha” con il ” Centro studi e Conservazione della biodiversità del centro visite di Parco dei Monaci.



Una iniziativa illustrata nel corso della conferenza stampa dal presidente dell’Ente Parco della Murgia, Michele Lamacchia e dal direttoreEnrico De Capua, dal responsabile del Centro Studi e Conservazione della Biodiversità, Vito Santarcangelo e dalla Property Manager di FAI Casa Noha, Donatella Acito. Scopo dell’iniziativa -è stato detto nel corso dell’incontro- è quello di avvicinare e coinvolgere, con l’apporto di esperti, ragazzi e adulti nella conoscenza e approfondimento del territorio utilizzando l’offerte del Centro studi sulla biodiversità. Sono stati previsti, in proposito, percorsi e momenti di confronto differenti per le diverse fasce di età utilizzando diorami, strumenti digitali e visite guidate nel parco.



” E’ una prima tappa -ha detto il presidente dell’Ente Parco, Michele Lamacchia,che aveva inaugurato la struttura nei mesi scorsi- per lavorare a un riconoscimento regionale del Centro studi e conservazione delle biodiversità e a farne un punto di riferimento per ricercatori, appassionati, università nella tutela e valorizzazione degli habitat naturali”. Naturalmente…è il caso di dire ne riparleremo per quella notte speciale