Fai d’Autunno anche a Calia Italia

E saranno i giovani ciceroni delle scuole materane a guidare i visitatori in una azienda, la Calia Italia, che negli anni ha portato avanti cultura d’impresa e cultura del territorio della nostra Matera. Un legame forte, fatto di saperi, tradizioni, ricerca e attenzione alla identità della città dei Sassi, senza dimenticare l’innovazione che i visitatori potranno ammirare visitando i vari reparti. Appuntamento sabato 11 e domenica 12 ottobre a contrada Serritello La Valle.



Calia Italia protagonista delle Giornate FAI d’Autunno

11 e 12 ottobre

Calia Italia ospiterà le Giornate FAI d’Autunno, promosse dalla Delegazione FAI di Matera, che si terranno nei prossimi sabato 11 e domenica 12 ottobre presso lo stabilimento di Matera. Durante le visite, aperte al pubblico e senza necessità di prenotazione, sarà possibile scoprire una delle più importanti realtà manifatturiere del Sud Italia grazie agli Apprendisti Ciceroni® dell’IIS “Duni-Levi” – Liceo Classico e IIS “Turi – Morra” di Matera. L’iniziativa si inserisce in un anno particolarmente significativo per l’azienda, che nel 2025 celebra il 60° anniversario dalla fondazione: un traguardo che testimonia la continuità, l’evoluzione e la solidità di un’impresa familiare oggi giunta alla terza generazione, capace di generare valore economico, culturale e sociale. Presente in oltre 80 paesi nel mondo, Calia Italia è oggi un punto di riferimento internazionale per la progettazione e la produzione di divani e poltrone Made in Italy.

Sabato 11 e Domenica 12 ottobre

09:30 – 13:00 / 15:00 – 18:30 (ultimo ingresso ore 18:00)

Durante la visita, sarà possibile esplorare da vicino il cuore produttivo di Calia Italia: dalla storica sala fotografica di oltre 500 mq ai reparti di taglio e scansione pelli e tessuti, dove l’innovazione incontra l’artigianalità grazie a tecnologie come la realtà aumentata. Si accederà al magazzino pelli, vero e proprio caveau aziendale, e al nuovo magazzino automatizzato dei tessuti, pensato per ottimizzare logistica e produzione. Il percorso toccherà anche la prototipia, gli uffici e il Customer Care, esempio di efficienza e trasparenza, e si concluderà nello showroom, dove sarà possibile scoprire le collezioni Calia Italia e assistere alla performance di teatro danza interpretata dagli studenti dell’IIS “Turi – Morra” di Matera, accompagnati da un duo composto da “Federica Angela Pirretti (Violino) e Pasquale Lovecchio (Violoncello). La performance rende omaggio alla coreografa Reinhild Hoffmann e reinterpreta il suo celebre Solo mit Sofà, l’assolo con il divano, per esplorare il legame tra corpo, oggetti e memoria. Attraverso il linguaggio della danza, le studentesse celebreranno la tradizione e la capacità di rinnovarsi proprie dell’azienda, invitando a riscoprire la poesia dei gesti quotidiani.



L’iniziativa rientra nelle attività promosse da Calia Cultura, la sezione nata nel 1990 per volontà dell’architetto Saverio Calia con l’obiettivo di sostenere arte, ricerca scientifica e impegno sociale. Attraverso Calia Cultura, l’azienda favorisce la crescita culturale e sociale del territorio, promuovendo eventi, progetti didattici e attività rivolte soprattutto ai giovani, per valorizzare il talento e il legame con la comunità.