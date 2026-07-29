Facoltà di scienze agrarie? Per Matera un ponte per l’Africa di 40 anni fa…

A ricordarlo, dopo l’annuncio di ieri https://giornalemio.it/economia/facolta-di-scienze-agrarie-a-matera-soddisfatti-stigliano-e-giordano/ che il nuovo corso sull’agricoltura sostenibile prenderà il via a Matera dal prossimo accademico, è lo storico materano Giovanni Caserta che, già 40 anni, aveva proposto l’attivazione di una facoltà legata ai cambiamenti climatici, alla desertificazione e alla necessità di risparmiare e utilizzare al meglio l’acqua. Preveggenza? Lungimiranza? Scegliete pure il termine che vi pare, ma poteva essere già al lavoro un ponte per l’altra sponda del Mediterraneo, con l’arrivo di studenti dall’Africa. L’auspicio è che possa accadere con la nuova facoltà,che potrebbe contribuire a incentivare le immatricolazioni, e a lanciare un segnale importante nell’anno di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo.

”Leggo – scrive Giovanni Caserta-che a Matera si inaugurerà, presso l ‘ Unibas, un corso di scienze agrarie.Mi fa piacere. L’ avevo proposto tanti anni fa, con un indirizzo o un corso particolare con tema : l’ agricoltura nei paesi a clima torrido, prendendo ad esempio quanto aveva fatto Israele. Mi auguravo di avere studenti dall’ Africa. Mi pareva, allora, che fosse una buona occasione per mettersi al centro del Mediterraneo e imporsi come città del dialogo. Forse è il caso che , quarant’ anni dopo, l’idea è ancora valida. Ci si pensi”. Giriamo la proposta al Rettore e al Senato accademico.