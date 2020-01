Nemo propheta in patria…e dall’Europa viene l’ennesima conferma che professionalità, serietà e lungimiranza pagano eccome, tanto premiare il progetto della Fiusis srl impresa di Calimera (Lecce), che opera nella produzione di energia sostenibile da biomasse. Merito dell’esperienza poliennale acquisita sul campo dalla società di ingegneria guidata da Egidio Tamburrino, un tecnico competente e affermato che nel settore ha tanto da insegnare a tanti burocrati che per opportunità e mediocrità continuano a restare al palo, alimentando quella disinformazione che – spesso- alimenta preoccupazioni e posizioni preconcette su sicurezza e tipologia degli impianti. Ma non la buttiamo in politica. Contano i risultati e l’ing. Egidio Tamburrino nella capitale della ‘’grecìa’’ salentina ha realizzato per quella impresa davvero un progetto esemplare. Visitare per credere. L’Unione europea che bada a fatti e ai risultati ne ha giustamente premiato validità, efficacia e sostenibilità e ritorni per la collettività. La nota che segue è un invito a replicare questa esperienza, a cominciare dalla Basilicata, dove una programmazione energetica non c’è’. Da parte gli accordi con le società petrolifere abbiamo assistito a una varietà di soluzioni, dall’eolico al fotovoltaico, non sempre funzionali e produttive. Se solo con umiltà e lungimiranza si fosse ascoltato o guardato a quanto tutti i giorni, e da anni, fanno professionalità lucane come l’ing. Egidio Tamburrino. E lo stesso vale per le giovani leve che, magari, hanno studiato qui e trovano ascolto e lavoro (subito) fuori regione e all’estero. Ma vale la regola del ‘’Nemo propheta…’’ E poi ci lamenta, con tanta ipocrisia, che l’economia della Basilicata langue, le aree produttive non sono appetibili,le Zes sono uno scatolone vuoto, avanza la desertificazione demografica e i giovani emigrano. Servirebbe energia nuova e pulita…Ne riparleremo, a vanvera naturalmente e in maniera strumentale, alle prossime elezioni.

PARLA ANCHE LUCANO L’IMPIANTO DI ENERGIA VERDE PREMIATO DALL’ EUROPA

L’Unione europea lo scorso 24 ottobre ha premiato la società Fiusis Srl impresa che opera nel Salento nel recupero energetico dalle biomasse legnose come esempio del miglior modello di sviluppo sostenibile. La aggiudicazione del premio è avvenuta al termine di una selezione di oltre cento aziende provenienti dai diversi Stati della “Unione” che hanno partecipato al progetto “RUBIZMO”. A spuntarla nella finalissima è stato il modello di Sviluppo sostenibile e green di Fiusis srl che opera da quasi 10 anni nel territorio di Calimera. Oltre a premiare la sostenibilità del progetto, sono state riconosciute e condivise le ricadute economiche e sociali sul territorio circostante.



Grande soddisfazione è stata mostrata dall’Amministratore della società Marcello Piccinni che non ha mancato di ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito al conseguimento del lusinghiero successo.

Altrettanto grande è stata la soddisfazione espressa dall’ing. Egidio Tamburino che con la sua società di ingegneria, con sede a Matera, ha curato con i suoi Collaboratori la progettazione, l’iter autorizzativo e la direzione dei lavori degli impianto.

l’impianto produzione energia di Calimera

L’impianto, realizzato nell’area per gli Insediamenti produttivi del comune di Calimera in provincia di Lecce, si estende su un a superficie di circa 8.000 metri quadrati ha una potenza elettrica pari a 1,00 MWe, recupera circa 15.000 tonnellate di scarti legnosi ed è condotto da unità lavorative tutte selezionate ed addestrate il “loco”.

Produce circa 7.5 milioni di khilowattora per anno e, grazie al combustibile impiegato, consente di evitare la immissione in atmosfera di tre milioni di chilogrammi di anidride carbonica, settantacinquemila chilogrammi di ossidi di zolfo e ventiduemila chilogrammi di ossidi di azoto.

Un esempio da replicare dunque specie se si pensa che in molte aree del Paese sono disponibili quantitativi significativi di biomasse legnose che, se opportunamente utilizzate con adeguante tecnologie, potrebbero offrire un valido contributo alla riduzione dei consumi di combustibili fossili contribuendo così a dare vita alla attuazione della tanto auspicata transizione energetica che con la sostituzione dei combustibili fossili con le fonti rinnovabili e l’adozione di tecniche di risparmio energetico e tecnologie “up-to date” fa parte della più estesa transizione verso le economie sostenibili.

ing.Egidio Tamburrino