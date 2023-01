Escursionismo? La sezione Cai Matera ”Falco Naumanni” apre le sfide

Lo avevamo anticipato nel servizio di presentazione https://giornalemio.it/sport/la-sezione-cai-matera-falco-naumanni-presenta-il-calendario-delle-attivita-2023/ curato da Vito Bubbico e il ”tutto esaurito” nello spazio aperto dell’ Apt, nel Palazzo dell’Annunziata, ce ne ha dato conferma. C’è attesa e tanto interesse, tra i 260 e passa soci di ieri del sodalizio, e tra cittadini, appassionati, che hanno cominciato a sfogliare la brochure o le pagine sociali del ”falco grillaio” escursionista. Lui, il piccolo rapace simbolo dell’Ente Parco della Murgia, vola alto mentre gli escursionisti devono camminare per sentieri, guadi, per raggiungere la meta. E quest’anno c’è davvero l’imbarazzo della scelta, recuperando in data da fissare anche l’uscita del 29 gennaio per una giornata sulla neve al Monte Vulture. Un invito ai giovani a impegnarsi per conoscere i percorsi naturalistici della Basilicata e quelli di altre regioni e imparare a difenderli, a valorizzarsi. Le uscite chiedono senso di responsabilità, nel rispettare le prescrizioni richieste e qualche sacrificio nel partire di buon mattino…Ma ne vale la pena. I soci e le guide, soprattutto, della sezione Cai Matera sono una garanzia, per quanto sanno trasmettere ai partecipanti per ‘ascoltare” e ‘ apprezzare’ la natura, con il telefonino spento o silenziato, ma da utilizzare per scattare foto o fare brevi filmati. Ragazzi e ragazze fatevi avanti.



Il ricambio generazionale è importante anche tra gli escursionisti, come ha ricordato il presidente Donato Casamassima, uno dei più anziani del Cai, che sta pensando di costituire un settore per i seniores. Alla Falco Naumanni, come ci ha ricordato un altro pilastro della sezione Cosimo Buono, c’è spazio per tant amanti della natura da percorre a piedi sopratutto – e tra le proposte c’è anche la montagnaterapia- ma anche in bici con cicloescursionismo, e poi la formazione con una offerta davvero completa.



Ci sono i corsi base per i nuovi soci, da operatore di sentiero, cartografia, di oziexplorer (per programmare e effettuare percorsi con GPS e mappe digitali ) , di escursionismo base E1 ,per la gestione di emergenza e sugli elementi di primo soccorso. Finita? Ma c’è il ”Fruilent”, un acronimo che indica il progetto strategico “Rete di Fruizione Lenta dei paesaggi regionali”, le cui linee programmatiche sono contenute nel Piano Paesaggistico Regionale. A illustrarlo la professoressa Chiara Rizzi…e anche qui tanto interesse. Per il resto rivolgetevi al Cai ” Falco Naumanni” (consulando le pagine social) o -meglio- recandovi presso la see di via della Croce 1 il martedì e il venerdì dalle 19.30 alle 21.00. A piedi, aggiungiamo, possibilmente…



Il CALENDARIO 2023

CALENDARIO ATTIVITÀ

ESCURSIONI A PIEDI

GENNAIO

Domenica 29 – Monte Vulture, giornata sulla neve (intersezionale con CAI Melfi)

FEBBRAIO

Domenica 5 – Castronuovo Sant’Andrea, alla scoperta dei mulini ad acqua (intersezionale CAI Lagonegro)

Domenica 12 – la Gravina di Laterza (intersezionale con CAI Gioia del Colle e CAI Melfi)

Sabato 18 – formazione nuovi soci

Venerdì 17 / Domenica 19 – Capracotta, weekend tra le cime dell’Appennino Molisano

Domenica 19 – Sentiero Italia CAI, da Matera a Jesce

Sabato 25 / Domenica 26 – Parco Nazionale del Pollino, passeggiata sulla neve

MARZO

Domenica 5 – Parco Regionale della Murgia Materana (intersezionale con CAI Gioia del Colle)

Domenica 5 – Parco Regionale della Murgia Materana, grotte e antichi casali rupestri

Domenica 12 – Rotondella, Gole di Candela

Domenica 12 – Rotondella, Foce del Sinni

Sabato 18 – gli orologi solari di Matera

Domenica 19 – Tempa Petrolla e i calanchi di Montalbano

Domenica 19 – CAI Family

Domenica 26 – GRTAM, Giornata Mondiale dell’Acqua

Domenica 26 – itinerario nel Bosco di Bitonto (in collaborazione con Murgia Enjoy)

APRILE

Sabato 1 – formazione nuovi soci

Domenica 2 – Ferrovie Dimenticate

Domenica 16 – Parco Nazionale Alta Murgia, le orchidee spontanee

Domenica 23 – Aliano e i suoi calanchi (intersezionale con CAI Lagonegro)

Domenica 23 – Parco Regionale Gallipoli Cogna e Piccole Dolomiti Lucane, Cresta Carbotto

Martedì 25 Aprile / Lunedì 1 Maggio – la Sicilia Orientale

MAGGIO

Domenica 7 – Sentiero Italia CAI, da Fosso Jannace a Madonna di Pollino

Sabato 6 / Domenica 7 – Costiera Sorrentina, Riserva Marina Punta Campanella

Domenica 14 – Parco Nazionale Appennino Lucano, Sacro Monte di Viggiano

Domenica 21 – CAI GRTAM, Giornata mondiale della biodiversità, con ORTAM Melfi

Domenica 21 – Parco Nazionale Appennino Lucano, Monte Volturino

Sabato 27 / Domenica 28 – Parco Nazionale del Pollino, Castel Brancato e Monte Palanuda

Sabato 27 / Domenica 28 – Caserta, l’Oasi WWF Bosco di San Silvestro e le lucciole



GIUGNO

Giovedì 1 / Martedì 6 – il Cammino di San Francesco, da Spoleto ad Assisi

Domenica 4 – Parco Nazionale del Pollino, Serra delle Ciavole

Domenica 11 – CAI GRTAM, in cammino nei parchi, con ORTAM Lagonegro

Sabato 17 / Domenica 18 – Parco Nazionale del Pollino, la Cresta dell’Infinito

Sabato 24 / Domenica 25 – Giornata Nazionale Sentiero Italia CAI, notturna sul Pollino osservando le stelle

LUGLIO

Sabato 8 / Sabato 15 – Settimana sulle Dolomiti, la Valle Aurina

Domenica 16 – Parco Nazionale del Pollino, Serra del Prete

Domenica 23 – CAI Family

Domenica 30 – Parco Nazionale del Pollino, Serra di Crispo

AGOSTO

Venerdì 25 / Domenica 27 – Parco Marturanum, la Tuscia e il Lago di Bolsena

SETTEMBRE

Domenica 3 – Valle d’Itria, il Parco Archeologico di S. Maria di Agnano a Ostuni e l’eremo di San Biagio

Domenica 10 – Parco Nazionale del Pollino, Montagna di Grasta (intersezionale con CAI Lagonegro)

Domenica 17 – Maratea, il sentiero del Redentore

Domenica 24 – Parco Regionale del Vulture (intersezionale con CAI Melfi)

OTTOBRE

Domenica 1 – Castellaneta, i Sentieri del Capraro

Domenica 1 – Parco Nazionale del Pollino, camminata yoga

Domenica 8 – dalla Madonna della Porticella a Miglionico

Sabato 7 / Domenica 8 – Parco Regionale della Murgia Materana (intersezionale con CAI Linguaglossa (CT)

Giovedì 12 / Sabato 14 – da Matera alle Dolomiti Lucane (intersezionale con CAI Terni)

Domenica 15 – Parco Regionale dei Monti Picentini, le Cascate di Bard’natore

Domenica 15 – Parco Regionale del Vulture, varolata (intersezionale con CAI Melfi)

Domenica 22 – Tursi, i calanchi di Anglona

Domenica 22 – Parco Nazionale Appennino Lucano, anello del Volturino e Calvelluzzo

Domenica 29 – Genzano di Lucania, sulla Via delle Acque – da Genzano di Lucania a Lago Frontetusio

NOVEMBRE

Domenica 5 – Parco Nazionale Appennino Lucano, dal Bosco della Costara a Fontana delle Brecce

Domenica 5 – Castronuovo Sant’Andrea, Fosso dello Strittolo (intersezionale con CAI Lagonegro)

Domenica 12 – Parco Nazionale Appennino Lucano, i colori dell’autunno

Domenica 19 – Tricarico, dal torrente Bilioso a Fonti

Domenica 26 – CAI Family

DICEMBRE

Domenica 10 – CAI GRTAM, Giornata Mondiale della Montagna con ORTAM Potenza

Domenica 11 – Giornata Sociale, visita a un paese della Basilicata

CICLO-ESCURSIONISMO

Domenica 2 Aprile – da Policoro al Monte Coppolo

Domenica 13 Maggio – da Matera a Bari

Sabato 20 / Domenica 21 Maggio – il Vesuvio

Sabato 3 / Domenica 4 Giugno – la Foresta Umbra

Domenica 25 Giugno – Parco Nazionale del Pollino, da Terranova alla Catusa

Domenica 1 / Domenica 8 Luglio – Settimana Verde

Domenica 10 Settembre – Lauria, da Lago Sirino a Pecorone

Domenica 24 Settembre – Sentiero Italia CAI, il Bosco Denora di Santeramo

Domenica 1 Ottobre – Valle d’Itria, dalla Madonna della Scala ad Alberobello

Domenica 5 Novembre, la Foresta di Mercadante e Murgia Sgolgore

MONTAGNATERAPIA

Marzo – la Diga di San Giuliano

Aprile – Picciano

Maggio – Bosco della Manferrara

Settembre – Timmari

Ottobre – Masseria Venusio

Novembre – Bosco Magnano