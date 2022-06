Erbacce rimosse in via Annunziatella. Avanti cosi!

Dopo la segnalazione di oggi https://giornalemio.it/ambiente/piante-innaffiate-finalmente-e-il-resto/ sul decoro delle piante in via Annunziatella, sul marciapiede a ridosso del cantiere fermo per l’area della ex stazione di carburanti, c’è stato l’intervento dell’Amministrazione comunale di Matera di rimozione delle erbacce. Bene. E l’intervento ha riguardato anche l’aiuola che fa ad angolo tra via Marconi e via Cererie. Bene avanti cosi, visto che le aree a ridosso della visita al carro trionfale hanno bisogno di interventi di manutenzione ordinaria. Attendiamo, per le numerose segnalazioni ricevute, che si metta mano anche ai capitoli delle stazioni di carburante di via Annunziatella e di via Cererie, quest’ultima chiusa da oltre tre lustri e da bonificare e rimuovere.