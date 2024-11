Era ora! Rimosso l’ex infopoint di via Ridola.

”Adesso si respira …la visuale della strada è tutta un’altra storia ” ha commentato Mimmo Montemurro, operatore economico di via Ridola, a ridosso del Palazzo della Provincia, dopo che l’Amministrazione comunale di Matera- oggi guidata dal commissario Raffaele Ruberto, supportato dai subcommissari Mariarita Iaculli, Luciana Gai e Francesco Ricciardi- ha rimosso dopo quattro anni l’infopoint utilizzato soprattutto nel 2019, nell’anno da capitale europea della cultura. E da allora, tra ipotesi di utilizzo e richieste di rimozione, non se ne è fatto nulla. Pochi giorni fa la rimozione, probabilmente programmata, con il trasferimento di quel box (che è privo di servizi igienici) in via Saragat in prossimità dell’ingresso del Parco Centrale o di ”Macamarda” come è noto. E lì, da quanto abbiamo appreso in Municipio, troverà sistemazione e utilizzo a supporto di attività di rilevazione ambiental dell’Arpab. Bene. Operazione di rifunzionazionalizzazione per un nuovo utilizzo. Non è la sola struttura in attesa di rimossa.



Una è proprio in centro, in via Don Minzoni, accanto all’edificio della Camera di commercio, chiusa da tempo e con segni di degrado sulle facciate. E’ l’ex chiosco dei giornali, chiusa da tempo, che resta lì. Sul piano del decoro lascia a desiderare… E poi ci sono i miniraccoglitori della differenziata (come quello di via Cappuccini, a ridosso dello spazio giochi) giunti a Matera – da quanto ricordiamo- per una premialità legata a un progetto sull’ambiente. Non sono mai entrato in funzione. E’ opportuna una ricognizione di chioschi, piccoli impianti, pannelli e colonne pubblicitarie in disuso e contattare proprietari e gestori (se sono ancora in attività) per rimuovere quanto è inutile.