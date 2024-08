Eolo in agguato con un ”Parco” a ridosso dei siti archeologici

Dalle note riportate sul sito del ministero dell’ambiente https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/10756 ai progetti di un Parco eolico, prossimo ai siti archeologici del Parco della Murgia materana e di una ”prospettiva ” (lo sky line) che rischia di essere alterata, come riportano perplessità e dichiarazioni del sindaco di Matera, Domenico Bennardi, in un servizio pubblicato oggi 22 agosto dal Quotidiano del Sud con il titolo ” Matera, arriva l’assalto eolico”. Carte che sono arrivate in Municipio che dovrà preparare le osservazioni del caso e, se non erriamo, entro un mese per un iter che dovrà passare anche per la Regione. Nulla contro la sostenibilità energetica, ma quelle pale vanno tenute a debita distanza come già accaduto per altri progetti ( ricordiamo la presa di posizione del critico d’arte Vittorio Sgarbi e di associazioni culturali e ambientaliste) che rischiavano di ”impattare” duramente su un sito ” rioni Sassi e parco delle chiese rupestri” che dal 1993 sono patrimonio dell’Umanità. Peccato che per Murgia Timone e dintorni i progetti di ”riqualificazione” e fruibilità dell’area siano passati con troppi silenzi-assensi e due ordini del giorno del consiglio comunale, rimasti nel cassetto. Stavolta occhio a Eolo, dio del Vento, venuto a soffiare forte dalle nostre parti. Che vada altrove.

