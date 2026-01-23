Ente Parco colma due lacune: comitato scientifico e adeguamento Piano

I provvedimenti risalgono alla fine dello scorso anno e sono stati resi noti a gennaio inoltrato, per gli adempimenti burocratici del caso, con l’obiettivo di dare una marcia in più di visione complessiva sul futuro del Parco della Murgia che-ricordiamo- ha affidato a una società privata la gestione di servizi e della promozione, come riportato in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’8 novembre 2025 https://giornalemio.it/ambiente/gestione-turistica-murgia-timone-rodaggio-per-due-anni-parco-e-societa-al-lavoro/. Il presidente Giovanni Mianulli nella nota che segue spiega la portata e le aspettative dei due provvedimenti.



COMUNICATO STAMPA

Ente Parco della Murgia Materana, istituito il Comitato Tecnico-Scientifico e avviato il percorso di aggiornamento del Piano

Nuovi strumenti di supporto tecnico e avvio della revisione del Piano per una gestione più solida e condivisa del territorio

L’Ente Parco della Murgia Materana avvia una nuova fase di lavoro per rafforzare la gestione del territorio: il Consiglio Direttivo ha approvato la costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico e ha avviato formalmente il percorso di aggiornamento del Piano del Parco. Le due deliberazioni, approvate nella seduta del 30 dicembre, segnano un passo rilevante e rispondono alla necessità di governare un territorio complesso con strumenti aggiornati, rigore metodologico e visione di lungo periodo.



Il Comitato Tecnico-Scientifico, coordinato dal presidente dell’Ente Giovanni Mianulli, è composto da Amerigo Restucci, esperto di urbanistica; Luigi Fiorentino, esperto di diritto amministrativo; Davide Maria Dioguardi, esperto di urbanistica e paesaggio; e Flavia La Spada, esperta in diritto e tutela ambientale. L’organo opererà a titolo gratuito e con un approccio multidisciplinare a supporto delle decisioni del Consiglio Direttivo, contribuendo allo studio, all’analisi e all’indirizzo strategico dell’Ente, collegando aspetti urbanistici, paesaggistici, storico-culturali, ambientali e amministrativi. La sua istituzione risponde alla necessità di affrontare la pianificazione non come atto statico, ma come processo basato su dati aggiornati, valutazioni comparative e scenari alternativi, riducendo rischi di approcci frammentari e rafforzando la solidità tecnica e istituzionale delle decisioni.

«Non si tratta di cambiare il Piano dall’oggi al domani – dichiara il presidente dell’Ente Parco, Giovanni Mianulli – ma di costruire un metodo di lavoro fondato su competenza, gradualità e responsabilità istituzionale. Le aree protette possono e devono diventare strumenti avanzati di governo del territorio, capaci di coniugare tutela ambientale, sviluppo sostenibile e visibilità positiva per la Basilicata a livello nazionale».



Con la seconda deliberazione, il Consiglio ha formalmente avviato il procedimento di revisione del Piano del Parco, prevedendo nella fase preliminare la redazione di un Documento Programmatico Preliminare (DPP) affidato al Comitato Tecnico-Scientifico. Il DPP ha natura conoscitiva e strategica, non modifica il Piano vigente, non produce effetti urbanistici diretti e non costituisce variante allo strumento attualmente in vigore. Il documento servirà a chiarire criticità applicative emerse nel tempo e a fornire una base tecnica solida per le successive decisioni del Parco, nel rispetto delle finalità di tutela ambientale e delle esigenze delle comunità locali.

Il percorso di aggiornamento nasce anche dalle richieste espresse nel tempo da cittadini, operatori e amministrazioni locali, in merito a criticità applicative su cambi di destinazione d’uso, regole per le attività agricole e gestione complessiva del territorio. L’obiettivo del DPP è chiarire questi aspetti, ridurre incertezze e conflitti e rafforzare l’efficacia della tutela ambientale.

«Il rinnovo del Piano del Parco – aggiunge Mianulli – non mette in discussione i principi fondanti della tutela, ma rappresenta un atto di responsabilità istituzionale, volto a rafforzarne la funzione di indirizzo, tutela e gestione del territorio nel medio e lungo periodo. In questa fase preliminare, l’Ente si impegna a garantire decisioni ponderate, basate su conoscenza aggiornata, confronto istituzionale e rispetto dell’equilibrio tra interessi pubblici e legittime attività umane».

Il lavoro sarà svolto in sinergia con la Regione Basilicata e la Comunità del Parco, garantendo un confronto strutturato, trasparente e coerente con le norme vigenti.

22/01/2026

Ente Parco della Murgia Materana