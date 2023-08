Emanuele, a cavallo da una vita, e con la benedizione Apache….

…soprattutto se hai la passione per gli Haflinger e ne hai fatto una ragione di vita, di lavoro, che hai condiviso con Mimma innamorata della natura e di tutto quanto è legato a un allevamento che richiede sacrifici, ma che dà tante soddisfazioni anche nella pratica sportiva. Sono le impressioni emerse leggendo (l tempo è tiranno) il libro di Rossella Montemurro ” Galoppando controvento”, western haflinger di Emanuele Lamacchia, edito da Altrimedia. Letture estive che consentono di apprezzare maggiormente un ”racconto” legato alla natura e quanti come Emanuele prima, e sua moglie Mimma, hanno saputo tenere le redini…fino a concretizzare un desiderio, un progetto che non era dietro l’angolo ma perseguito con tutte le forze, tra rinunce, insuccessi, seguiti da soddisfazioni. Per Emanuele, che ha un trascorso da musicista con il chitarrista Dino Plasmati, il sogno è cominciato alla ”cavalcata” della Madonna della Bruna.



Aveva tre anni, come mostra una foto, e posò – manco a dirlo- in groppa a un cavallo Haflinger, la razza avelignese ”docile”, saura e dalle caratteristiche possenti. E quella posa portò a una esperienza che ha segnato la vita di Emanuele, per aver visto il mondo da una staffa…e a testa in giù. Un segno del destino con la benedizione della Santa Patrona di Matera, che aveva visto in quel piccolo cadetto un futuro cavaliere della sua scorta. Non è andata proprio così, ma ha imparato a occuparsi di cavalli della razza preferita, assecondato dai nonni, dai genitori in azienda e facendo le esperienze giuste fuori regione (naturalmente) incontrando quell’Eugenio Latorre che ebbe tanto da insegnargli sul Western Haflinger.Con quella esperienza a 16 anni in quel di Forlimpopoli, presso il centro del dottor Pollarini, che gli apri un mondo…di levatacce,cominciando con il pulire i box ma che gli consentì di conoscere a fondo i cavalli. Alcuni destinati alle corse. E per il giovane appassionato materano venne anche il momento di provarci, nella specialità reining. Non andò bene ed Emanuele non riusciva a spiegarsi dove e perchè aveva sbagliato. Senza fretta e una prova ”bendata” sbloccò la situazione. Il resto è storia di ieri, di oggi e di domani con l’avvio dell’ Eledorado Ranch, alle porte di Matera, dove ha coronato il sogno di un allevamento tutto suo, consolidato dall’incontro con moglie Mimma e dalla nascita dei figli. Tanta vita tra la natura e con una passione per gli Haflinger,che li stanno portando ad andare al galoppo oltre l’ostacolo, come dimostrano i tanti riconoscimenti conseguiti nel ranch e sui terreni di gara. Del resto, oltre alla benedizione della Madonna della Bruna, c’è anche quella ”Apache” riportata a pagina 7 del libro, che tracciano la strada di Emanuele e Imma.