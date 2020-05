Passione per le due ruote del passato come una Vespa con motore a scoppio della Piaggio ma anche un monopattino a trazione elettrico ed entrambe su ”percorsi” precisi, grazie a una progettazione infrastrutturale che non è affidata al caso. E Vienna si è meritata sul campo, anno dopo, e con una serie di infrasrutture viarie diversificati (in acqua, su binari, strade, piste ciclabili) che hanno guardato anche all’innovazione. La foto inviataci dall’architetto materano Angelo Stagno è esemplare come le due ruote, di diverse epoche, testimoniano questo passaggio ma in sicurezza. Da noi tutti in strada compatibilmente e in assenza di sicurezza, tra inquinamento acustico e in atmosfera…Matera città start, più che smart. Fa differenza, eccome, per una lettera e per innovazione.



Carissimo Franco,

In riferimento ad una tua precedente news su mobilità altermnativa

ed infrastruttura urbana con inserimento di percorsi ad uso esclusivo

di mobilità leggera ed eco-sostenibile, invio questa immagine curiosa

ma rappresentativa per la considerazione dimensionale dei veicoli,

dei loro propulsori (vecchi e nuovi) e degli spazi di utenza urbana.

Si tratta,come ben sai, di un lavoro di programmazione e progettazione

urbanistico-infrastrutturale, del verde urbano e della gestione delle aree,

piuttosto complesso ed articolato con molti e precisi presupposti logistici,

amministrativi ed organizzativi ed a prescindere dai necessari preamboli

politici.

Cordiali saluti e buon lavoro!

Angelo Stagno