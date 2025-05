EHPA BASILICATA – Rinnovabili e territorio: dopo Leone e Casino, ora anche Cifarelli si sveglia…

“Apprendiamo con una certa sorpresa – e una buona dose di perplessità – l’interrogazione presentata dal Consigliere Regionale Roberto Cifarelli sul tema degli impianti fotovoltaici nei territori di Tricarico e Grottole. A sentirlo oggi, sembrerebbe che si stia battendo con ardore per la difesa del paesaggio rurale, delle aziende agricole storiche e dell’identità dei nostri territori. Peccato che questa improvvisa vocazione ambientalista arrivi con anni di ritardo e, guarda caso, a ridosso della campagna elettorale.” E’ quanto si legge in una nota diffusa da Bruno Scarabaggio, presidente di EHPA BASILICATA, che aggiunge “Ci chiediamo: dov’era il Consigliere Cifarelli quando, negli ultimi anni, la Regione Basilicata autorizzava decine di progetti senza un quadro chiaro di pianificazione territoriale? Dov’era quando serviva costruire un serio equilibrio tra energia pulita e agricoltura, paesaggio e sviluppo sostenibile? In silenzio. Assente. Inerte. E, già che ci siamo, un’altra domanda nasce spontanea: visto che oggi Cifarelli si scopre paladino del territorio, perché non chiede conto anche al suo alleato più vicino, il Consigliere Regionale Casino, guarda caso dello stesso partito del Presidente della Regione, gli chieda cosa abbia fatto finora per impedire questo scempio ambientale?

Perché mentre si sollevavano polemiche, proteste e segnalazioni dai cittadini, dov’era? Forse troppo impegnato a consolidare alleanze politiche con chi fino a poco tempo fa si definiva “nemico politico”, ma con cui oggi va serenamente a braccetto perché ” Matera è Matera”. C’eravamo tanto odiati… e ora marciate insieme, magari in lista, sotto lo stesso slogan del “salviamo il territorio”? Non è credibile. Anzi, è offensivo verso le comunità locali che da anni denunciano decisioni calate dall’alto, subiscono la sottrazione di terre produttive e assistono impotenti alla desertificazione sociale ed economica di intere aree rurali. Siamo stanchi di questa politica del giorno dopo, fatta di comunicati stampa accesi e interrogazioni a effetto, utili più a titoli di giornale che a risolvere problemi complessi. Se davvero il Consigliere Cifarelli crede in quello che dice, abbia il coraggio di riconoscere che le sue mancanze e quelle del suo entourage che hanno contribuito al vuoto normativo e procedurale che oggi denuncia. Noi di EHPA Basilicata ribadiamo: la transizione energetica è necessaria, ma va governata. Servono regole, concertazione vera e soprattutto coerenza. E no, non è accettabile che chi ha avuto voce e potere per anni – e non li ha mai usati – oggi si presenti come il salvatore di turno.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.