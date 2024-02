Ecoisole? Forse superate… e gestione da garante della privacy

L’idea era buona, ma attuarla e gestirla è da ”gioco che non vale la candela” e in attesa di sbloccare la situazione o di lasciar perdere stanno lì, come quella di via Cappuccini- a Matera- che per residenti e cittadini dalla domanda facile ” perchè non si attivano?” come Antonio Serravezza, sono diventate un monumento alle incompiute e con tutte le osservazioni che la cosa comporta. Parliamo delle Ecoisole, giunte in città, in passato, ma che nulla hanno a che fare – precisiamolo- con la gestione della raccolta rifiuti del subambito 1. Pare una premialità del passato, dal centro alla periferia, per promuovere la raccolta differenziata. Una ‘ecoisola” di ridotte dimensione, che raccoglie di tutto, pile esauste comprese. Ma che richiede, a leggere le indicazioni, l’accesso con una scheda nominativa per ogni cittadino e questo ha a che fare con la gestione di dati sensibili. E oggi c’è da andare cauti dopo quanto accaduto alla Asm, che continua a restare in silenzio, sulla entità e qualità dei dati sottratti da pirati informatici. Naturalmente quel box andrebbe attivato con un collegamento alla rete elettrica e quindi monitorato e svuotato periodicamente. E qui viene fuori la contraddizione. Se abbiamo un sistema di raccolta ‘porta a porta’ con i mastelli, perchè indurre all’utilizzo delle eco isole di piccole dimensioni. Forse andavano bene quando era tutto indifferenziato o quasi, con i cassonetti diffusi per strada. Ma oggi. E allora serve ripensare uso, collocazione ed eventuale forma di gestione. Le ecoisole possono servire, se saranno risolti i problemi di gestione, davanti a una palestra, un parco, ma con una utenza limitata. A meno che non si deciderà di smaltire quella ministruttura, per i motivi detti sopra.