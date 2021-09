Progetto e argomento hanno preso piede in Basilicata, a cominciare dai piccoli centri del Materano che hanno apprezzato validità, efficacia di un intervento che alla lunga potrà contribuire a tutelare e a valorizzare i nostri centri, a continuo rischio di degrado e spopolamento. E sindaci e comunità locali, aldilà della buona volontà, devono fare i conti l’assenza o la limitazione delle risorse. Ma c’è chi ha fatto della programmazione e dei servizi al territorio una ragione e opportunità di lavoro. E così M3S, in collaborazione con Anci, ordini professionali. Università- come riporta la scheda- saranno il 21 settembre alle 10.00 presso la Sala Guerrieri di Grottole ( Matera) per illustrare e portare avanti un programma che altrove ha cambiato le prospettive dei piccoli centri, come abbiamo già illustrato in altri servizi https://giornalemio.it/ambiente/anche-i-piccoli-centri-nel-sisma-e-super-bonus-con-il-progetto-di-m3s-spa/ L’iniziativa prevede interventi di miglioramento sismico presso le abitazioni private dei centri e borghi storici nei Comuni sotto i 5.000 abitanti o che abbiano un centro storico con una popolazione entro i 5.000 abitanti.

La società M3S in collaborazione con l’Università degli Studi Roma 3 (Dipartimento di Ingegneria) e l’Università dell’Aquila (Facoltà di Ingegneria) si occuperà di attuare un piano di: diagnostica, miglioramento sismico e monitoraggio delle abitazioni. Tali interventi saranno possibili grazie alle opportunità derivanti dal Sisma bonus 110%.



LA SCHEDA

Il progetto “Salvaguardia Valorizzazione e miglioramento sismico dei centri Storici” promosso

da ANCIcomunicare e realizzato dalla società M3S in collaborazione con: Università degli

Studi Roma 3 (Dipartimento di Ingegneria) e Università dell’Aquila (Facoltà di

Ingegneria).

Oggetto dell’intervento di miglioramento sismico, sono le abitazioni private dei centri e

borghi storici.

Tale Progetto si sviluppa in tre fasi:

1. disgnostica della struttura per individuare eventuali aree delicate;

2. intervento di miglioramento statico della struttura attraverso il metodo di

cucitura a secco con barre elicoidali (L’intervento non richiede l’accesso del singolo

appartamento);

3. monitoraggio costante della struttura attraverso l’installazione di un Sistema di

monitoraggio strutturale (SAC) che, tramite: una stazione centrale, dei sensori

multiuso e dei sensori ambientali acquisisce valori dai sensori e li trasmette ad

un’unità centrale, controllati e sorvegliati H24/7

(tale sistema permette di: acquiosire, memorizzare e analizzare in tempo reale i

parametri strutturali dell’edificio).

Tale possibilità è percorribile A COSTO ZERO: le abitazioni private dei centri e borghi

storici possono beneficiare del Sismabonus 110% (il D.L. Rilancio consente una detrazione

fiscale pari al 110% per lavorazioni indirizzate al miglioramento sismico, ripartibile in 5

anni, con possibilità di cedere il credito o avere lo sconto in fattura).

L’intervento non richiede l’accesso del singolo appartamento.

L’art. 119 comma 4 bis prevede un contributo del 110% per la realizzazione di sistemi di

monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici a condizione che sia eseguita

congiuntamente all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici,

denominati interventi antisismici generici SENZA il salto di due classi. Inoltre con la

realizzazione degli interventi sopradescritti, rientranti nelle detrazioni del 110% del sisma

bonus è possibile istallare l’impianto Fotovoltaico nel rispetto dei requisiti minimi emanati

dal MISE in data 31/7/2020 e nel rispetto dei massimali di spesa regolamentati dall’articolo

119 del decreto rilancio convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77.

I lavori sopra elencati saranno eseguiti da M3S Spa alla quale il soggetto beneficiario

(proprietario di casa) cederà il 110% del credito derivante da tali lavori, mediante

apposito modello dell’Agenzia delle Entrate, determinando un costo pari a zero a carico del

beneficiario. E nessun richiedente dovrà pagare un solo centesimo.

Chi può fare Sisma bonus?

1. Tutte le persone fisiche (cittadini italiani)le persone fisiche che esercitano impresa

possono beneficiare delle detrazioni al 110%

2. Istituti autonomi case popolari

Categorie escluse dalla detrazione del 110% sono: A1,A8,A9

Zone in classificazione sismica 4

VANTAGGI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE DECIDE DI ADERIRE AL

PROGETTO E PROMUOVERLO PRESSO I CITTADINI.

Il primo cittadino può rendersi attivo sul proprio territorio, di alcune tematiche cruciali per

i piccoli Comuni italiani:

1. Tutela del patrimonio storico – artistico

2. Salvaguardia delle tradizioni e radici del nostro paese

3. Riqualificazione e messa in sicurezza degli immobili programmazione

dell’istallazione e manutenzione con controllo continuo dello stato dell’opera

4. Valorizzazione e rilancio turistico ed economico

5. Contrasto allo spopolamento dei borghi

VANTAGGI PER IL CITTADINO CHE SCEGLIE DI USUFRUIRE SISMA BONUS A CASA

SUA

Fare il sisma bonus su una struttura vuol dire:

1. migliorare la sicurezza dell’abitazione:analizzare i suoi punti deboli e realizzare

un rafforzamento statico mirato attraverso interventi meno possibile invasivi, allo

scopo di renderla più durevole e resistente sia nel tempo sia in caso di eventi o

eccezionali

2. avere un sistema di alert 24h su 24: in caso di sisma o di sollecitazioni, il sistema

segnala in tempo reale un comportamento anomalo della struttura grazie alla

centrale M3S attiva h 24 pronta ad analizzare le segnalazioni provenienti dai

sensori

3. aumentare il valore economico dell’abitazione: usufruire del sisma bonus

adesso significa fare un passo in avanti verso il certificato statico: tra qualche anno

quest’ultimo potrebbe diventare obbligatorio per portare avanti la compravendita

dell’immobile.

