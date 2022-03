Cuccioli di cani pastori, di maremmano o (vagamente) di lupo o di origini lucane o tedesche…se vi pare. Ma sono simpatici e lo scatto di zio Rocco Castellano ce li presenta in tutta tenerezza e nel loro ambiente all’aperto. Cresceranno e, eredità vuole, che debbano badare a greggi e armenti, a tutela di un patrimonio zootecnico in continuo ridimensionamento. Un doppio invito alla tutela delle razze autoctone, dai costi contenuti, ma parte di un patrimonio di sostenibilità che deve continuare a caratterizzare l’habitat di parchi, riserve, boschi, ambienti fluviali, lacustri e marini. Non sappiamo se avranno un nome e nè dove siano. Senz’altro liberi, come zio Rocco che ci regala passo dopo passo immagini di una natura da tutelare.