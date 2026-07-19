E Rondinone volò come un’aquila sull’Eaglexman

E’ stata una sfida estrema tra lago e montagna, in bici, tra il lago di Campotosto e le montagne del Gran Sasso, davvero impegnativa che ha portato l’atleta della Stella Polare Matera a conquistare un successo di notevole portata. Sacrificio e serietà negli allenamenti sono il requisito per farcela. Compplimenti.



COMUNICATO STAMPA

Giuseppe Rondinone conclude con successo l’Eaglexman: una sfida estrema tra lago e montagne

Si è svolto sabato 18 luglio l’Eaglexman, uno dei triathlon più spettacolari e impegnativi del panorama nazionale, disputato in uno scenario unico tra il Lago di Campotosto e il massiccio del Gran Sasso d’Italia.

A rappresentare la Stella Polare Matera è stato l’atleta Giuseppe Rondinone, che ha portato a termine una gara di straordinaria difficoltà, dimostrando determinazione, preparazione e grande forza di volontà.

Il percorso prevedeva 1,5 km di nuoto nelle acque del Lago di Campotosto, seguiti da 48 km di ciclismo da Campotosto fino a Fonte Cerreto, ai piedi del Gran Sasso, per poi affrontare l’ultima e durissima frazione di 6,5 km di corsa in costante salita fino a Campo Imperatore, con arrivo a 1.683 metri di altitudine.

Una competizione che, per le sue caratteristiche altimetriche e ambientali, rappresenta una vera sfida contro la fatica e contro sé stessi, dove il traguardo assume un significato che va ben oltre il cronometro.

Con questa prova, Giuseppe Rondinone ha confermato i valori che contraddistinguono la Stella Polare Matera: passione, sacrificio, resilienza e amore per lo sport.



«Il vero traguardo non è soltanto tagliare il nastro d’arrivo, ma avere il coraggio di affrontare ogni salita senza arrendersi mai. Ogni bracciata, ogni pedalata e ogni passo raccontano una storia di impegno e determinazione.»

La Stella Polare Matera esprime grande soddisfazione per la prestazione del proprio atleta, che con questo risultato continua a rappresentare con orgoglio la società e la città di Matera nelle competizioni di triathlon più prestigiose e impegnative del territorio nazionale.