E’ quasi tempo di ‘’fascnedd’’. Per l’albero e per tradizione…

A perorare la causa della potatura del carrubo di piazza San Giovanni è il ‘’pollice verde’’ Antonio Serravezza, che ricorda quale sia l’importante del che si effettua a fine inverno o all’inizio della primavera, prima che inizi la nuova crescita. E questo,per gli esperti, contribuisce a prevenire le malattie e favorisce una crescita vigorosa. Attendiamo pertanto che in Municipio, dall’ufficio ambiente, valutano tempi e modi per intervenire. L’albero del carrubo è noto nella tradizione materana come l’albero du ‘’fascnedd’, delle carrube, utili per i decotti e un tempo per l’alimentazione di muli, asini e via elencando. Ma con ‘’fascnedd’’ si indicano anche i ‘’salutari’’ scapaccioni (e ci limitiamo a questi) per educare discoli o punire intemperanze. E quelle si riservano in tutti le stagioni, senza bisogno di potature…



LA RICHIESTA DI SERRAVEZZA

Il 13 giugno dello scorso anno l’albero dí carrubo, scelto dopo un sondaggio tra i cittadini, fu posizionato in Piazza San Giovanni. Il giovane albero ha sostituito uno centenario similare, da tempo malato. È un albero importante poco contorto, sempre verde a chioma espansa, ramificato in alto. Può raggiungere un’altezza di circa dieci metri.

Nella tradizione ebraica il frutto tipico della festa Tu bi-Shevat è il carrubo, detto anche “pane di San Giovanni”, forse perché il Battista se ne nutrì nel deserto. Per questo motivo fu piantato in questa piazza? Ora noi dobbiamo tenerlo a conto e seguirlo durante la sua crescita pertanto suggerisco all’amministrazione comunale di non dimenticarlo e di farlo seguire anno dopo anno da un agronomo e un eventuale potatore professionista.