Un ordine del giorno approvato all’unanimità, dopo un animato dibattito,in consglio comunale e un invito preciso al sindaco di Matera, Domenico Bennardi, alla Giunta ad attivarsi in concreto per restituire a Murgia Timone quanto le è stato tolto,da un progetto di restauro e recupero (approvato nel 2019) che ha destato contrarietà e perplessità.

Un incarico supportato dal corposo lavoro documentale , di approfondimento, raccolto dalla commissione speciale presieduta dal consigliere Pasquale Doria, https://giornalemio.it/politica/consiglio-comunale-a-murgia-timone-e-con-visita-guidata/ che merita di diventare patrimonio politico, culturale e di buone pratiche, di una città che non può lasciare nell’indifferenza o nel ‘silenzio assenso’ memoria, storia e identità di beni tutelati dall’Unesco. La gran mole del materiale raccolto dalla commissione, base di partenza per l’azione di Sindaco e Giunta, servirà a intervenire sulle palesi difformità realizzate in quell’area del Parco e oggetto di denunce, segnalazioni di cittadini, consiglieri, associazioni, e attivare azioni di ripristino e di salvaguardia e di eventuali azioni risarcitorie. Ma occorre tener conto anche del dibattito scaturito nell’assemblea tra posizioni pacate,ecumeniche, frontiste con richieste esplicite di costituirsi parti civile al termine di inchieste avviate dalla magistratura, di mediazione o improntate al rammarico sulle mancate prese di posizione, che avrebbero potuto evitare il deturpamento di un’area che andava rispettata per le sue peculiarità. Ma ora attendiamo i fatti.



L’ORDINE DEL GIORNO APPROVATO ALL’UNANIMITA’

ORDINE DEL GIORNO CONSIGLIO COMUNALE 18 FEBBRAIO 2022

OGGETTO: Presa d’atto dell’attività svolta dalla Commissione speciale denominata “Lavori altopiano Murgia Timone”, ovvero opere realizzate nell’ambito del progetto Parco della storia dell’uomo e conseguenti determinazioni del Consiglio Comunale.

PREMESSO CHE

• il 13 maggio 2021, il Consiglio comunale ha approvata all’unanimità l’istituzione di una Commissione speciale chiamata a riunirsi per un esame del progetto denominato “Parco della storia dell’uomo;

• il Consiglio s’impegnava a individuare i componenti della Commissione e che la sua costituzione è avvenuta nei tempi previsti, ovvero entro 30 giorni;

Considerato che:

• in via preliminare è stata consegnata un’ampia documentazione a tutti consiglieri comunali e alla componente tecnica dell’Ente comprendente le seguenti linee guida:

1) Le principali informazioni di carattere generale sugli interventi del Parco della

storia dell’uomo;

2) Quadro normativo completo di tutte le leggi di riferimento in vigore: leggi nazionali, regionali ed internazionali;

3) L’analisi tecnico normativa riguardante gli aspetti più importanti: le finalità delle leggi di tutela del Parco della Murgia Materana, l’analisi sulle zone di protezione e i livelli di tutela, la

normativa sul paesaggio, la normativa sui muretti a secco e le trasformazioni edilizie, l’analisi sugli effetti dell’alterazione geologica prodotto;



Considerato che:

• Per meglio comprendere il quadro conoscitivo della materia i consiglieri sono stati destinatari e invitati a prendere coscienza della normativa che tutela direttamente il Parco della Murgia Materana, ovvero un combinato disposto di leggi generali e specifiche a tutti i livelli amministrativi, regionale, nazionale ed internazionale la cui comune finalità è quella di trasmettere in integrità il territorio del Parco alle generazioni future:

• Legge 771/1986 – Legge nazionale sulla conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera

• D.Lgs 42/2004 – Codice dei Beni Culturali

• Legge 394/1991 – Legge quadro nazionale sulle aree naturali protette

• Leggi Regione Basilicata 11/1990 Istituzione del Parco della Murgia Materana

• Legge Regione Basilicata 28/1994 Legge quadro regionale sulle aree naturali protette

• Legge Regione Basilicata 2/1998 – Istituzione dell’Ente di Gestione del Parco della Murgia Materana

• Legge Regione Basilicata 51/2000 – Normative sulla sentieristica regionale

• Piano del Parco Regionale Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano (2005)

• la Commissione si è avvalsa dell’audizione di tecnici locali e non, impegnati sul versante pubblico e privato, di ex amministratori direttamente interessati al Progetto di cui trattasi, di esponenti delle associazioni cittadine che, per prime, e con forza, avevano richiesto un preventivo confronto con l’Ente locale, ma senza gli esiti auspicati. Un aspetto, quest’ultimo, profondamente divisivo e scatenante circa reiterate forme di protesta pubblica con vari mezzi e forme partecipate critiche sulla mancata comunicazione e condivisione dell’iniziativa a carico dell’Altopiano murgico;



Visto

l’esito delle audizioni documentate e a disposizione dei consiglieri comunali

tutti:

Ritenuto

che non esisteva altra combinazione di leggi tale da evitare la modifica, a seconda dei casi, parziale, irreversibile e la distruzione di aree e monumenti in un Parco storico, archeologico e

naturale come il Parco della Murgia

TUTTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA DI IMPEGNARE IL SINDACO E LA GIUNTA PER IL TRAMITE DEGLI UFFICI COMPETENTI A

1. Recepire i contenuti della relazione redatta dalla commissione speciale “Murgia Timone” di cui questo Consiglio ha preso atto;

2. Ad accertare le difformità di alcune lavorazioni emerse durante le audizioni, e riportate in relazione, che sembrerebbero essere state eseguite in contrasto con il regime vincolistico dell’area in esame;

3. Nell’ipotesi in cui siano confermate le circostanze di cui al precedente punto, a porre in essere, ove possibile e sempre nel rispetto dell’origine antropica e naturalistica dei luoghi, qualsiasi iniziativa volta al ripristino dello stato dei luoghi alle condizioni originarie;

4. Ove, per circostanze connesse alla irreversibilità delle lavorazioni eseguite, non fosse possibile il ripristino, ad adottare in occasione di azioni di manutenzione e conservazione, gli interventi di salvaguardia in conformità alle norme di tutela vigenti;

5. Ove ricorrano i presupposti, a promuovere azioni volte al risarcimento del danno al paesaggio, all’ambiente ed al patrimonio storico subito dalla comunità.