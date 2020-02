Francesco Fiore l’urlo l’ha lanciato eccome, dopo le ultime su ‘Cava Pontrelli, forte dell’ amore che nutre per Altamura, la Murgia e per tutto quello che di cultura e archeologico contiene. E cosi, apprezzamento a parte per il contributo dato dal “Dipartimento di Scienze della Terra” dell’Università di Bari” e per lo stanziamento di 1 milione di euro, Fiore punta ”L’Ora” del movimento sulla assenza di interventi manutentivi sulle orme e sulla assenza delle Istituzioni. Serve un progetto organico di tutela e valorizzazione, ma di largo respiro. Ma finora nulla. Che serva il ruggito ( termine improprio, ma calzante) degli antichi dinosauri e, magari, la efficace clava di Ciccillo. Ah se si svegliassero….Altro che urlo!



COMUNICATO STAMPA

L’URLO DI CAVA PONTRELLI

Apprezziamo tanto l’apporto del mondo scientifico e del Dipartimento “Scienze della Terra” dell’Università degli Studi di Bari per il grande contributo alla conoscenza di uno dei luoghi più straordinari al mondo. Avremmo voluto dire uguale anche per gli interventi di tutela e messa in sicurezza delle orme, invece, non proviamo affatto lo stesso sentimento. Nulla che possa considerarsi efficace nella direzione di una seria tutela della paleo-superficie ad orme è stato possibile registrare a conclusione del primo affidamento lavori per un totale di 1.018.000 euro. Gli studi restano, la superficie ad orme, invece, tra non più di tre mesi sarà nuovamente nella stessa condizione di degrado che l’ha caratterizza per circa vent’anni. Annotiamo, peraltro, che nonostante il supporto organizzativo e promozionale prestato da Coopculture, alla relazione scientifica di fine lavori, tenuta a Cava Pontrelli il 25 febbraio scorso, erano assenti le Istituzioni preposte, gli stessi promotori e organizzatori e chiaramente le realtà civiche ed associazionistiche del Territorio.

Altamura, 26 febbraio 2020 Francesco Fiore Movimento Culturale “ORA”