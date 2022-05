Una collocazione azzeccata, a ridosso dei cartelli, in via Cererie, a ridosso del muro di recinzione dell’ex pastificio Padula-Barilla, laddove i bambini raggiungono ‘a piedi e in sicurezza’ la scuola elementare ”G. Marconi” del quartiere Piccianello. Una panchina per una breve pausa, in attesa di attraversare la strada, accompagnati a scuola. Ma serve anche a qualche escursionista diretto o di ritorno dalla Murgia o alle massaie che sono state al mercato. Comunque una buona idea. Non sappiamo chi l’ha collocata, visto che nessuno finora ha sentito il bisogno di farlo, e forse è meglio così. Le piccole cose si fanno in silenzio. E sono le più apprezzate. Pedibus, un progetto del quale abbiamo già parlato, è tra queste.