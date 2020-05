Un anello di cinque chilometri, in parte asfaltato, in parte sterrato, che per tanti aspetti è un percorso salute che costeggia la gravina e ritorna nel quartiere di Agna Le Piane. A ogni campagna elettorale si parla, si ipotizza, si assicura e rassicura che gli si darà una sistemata ma, puntualmente, si passa alla prossima…

Così non può andare. Almeno la manutenzione ordinaria va assicurata in attesa di provvedere a illuminazione e arredo urbana. Il perspicace Antonio Serravezza che alla qualità urbana ci tiene e interpreta desideri e richieste dei concittadini, come ha fatto per il Casino Padula, questione appesa al confronto tra Fondazione Matera 2019 e Amministrazione comunale.

Serravezza tira dritto e continua a bussare e a elencare. Se ci siete battete un colpo…di operatività. Nel frattempo buona passeggiata sull’anello da 5 chilometri di Agna Le Piane.

VAI ANTONIO



“A sud di Matera esiste un circuito di circa cinque chilometri che è un paradiso per tutti coloro amano camminare, correre o andare in bici respirando aria pura. Il circuito di contrada Le Piane parte e arriva al Casino Padula.

Nel progetto di riqualificazione dei rioni era stato indicato per una sistemazione del fondo stradale e illuminazione notturna per promuovere anche la zona di interesse paesaggistico e archeologica. Purtroppo anche questo progetto è rimasto custodito in un cassetto e nulla è stato fatto. Anzi è stato fatto di più.

La strada è rimasta abbandonata rendendola anche pericolosa specialmente durante la stagione autunnale e invernale. Personalmente non capisco come mai ci sia tanta miopia da chi dovrebbe essere attento all’incolumita’ dei cittadini anche perché lungo il circuito ci sono molte abitazioni oltre che appezzamenti di terreni coltivati.

Lo so che ci sono tanti altri problemi nelle varie zone delle periferie della città e non comprendo come faremo a guardare negli occhi chi proverà a riproporsi alle prossime elezioni amministrative il prossimo autunno.