E’ in sintesi quello che hanno fatto i Volontari per l’ambiente di Legambiente di Matera, che hanno liberato il parco della Murgia da un ingombrane pneumatico o, meglio, ”copertone” di trattore abbandonato da qualcuno per nulla rispettoso dei luoghi. Pio Acito, Gigi Benevento, Antonella Ambrosecchia e altri, che di anni – come me- sul groppone ne hanno un bel po’… non potevamo mica caricarsi quell’ingombrante e pesante rifiuto sulle spalle. E allora hanno pensato e bene di sezionarlo in tanti pezzi trasportabili e dal peso accettabili. Bella pensata. Altri avrebbero sprecato risorse con un incarico sopra soglia o sotto soglia, come si fa ora per incarichi fiduciari o di somma urgenza (occhio ai rapporti da familismo amorale), per recuperare quella vecchia carcassa gommata. Un filmato diffuso dall’immarcescibile ”zio” Pio Acito illustra le diverse fasi del recupero e la soddisfazione finale. Bravi e a costo zero.



Ma occorre lavorare sulla sensibilizzazione della gente e dei visitatori, che sono ricomparsi (e ci fa piacere per la asfittica economia turistica cittadina) nei rioni Sassi e lungo la “passerella” in legno sulla gravina come è esatto definirla. Il ponte Tibetano,infatti, è tutt’altra cosa e se volete vederlo e ”praticarlo” non vi resta che raggiungere Sasso di Castalda (Potenza). In entrambi i casi da un Sasso (Caveoso) a quella dell’appennino potentino l’invito è a non lasciare rifiuti in giro. Lattine, bottiglie, buste,incarti di panini, focacce, scatole di sigarette e per altre emergenze mettetele in tasca o nello zaino e portatele al piano per lo smaltimento. Rispettare la natura si puo’, si deve. Basta volerlo.