Come da contratto il nuovo servizio di raccolta differenziata, che coinvolge i comuni di Matera, Bernalda,Ferrandina,Irsina, Tricarico partirà per l’8 marzo 2020. Da parte le scontate considerazioni sulla ricorrenza delle mimose quella data sarà preceduta dalla campagna di informazione ” Vuoi fare la differenza? Differenzia!” che partirà il prossimo 9 gennaio. L’associazione temporanea di imprese Consorzio nazionale servizi. Progettambietne e Cosp Tecnoservice metteranno in campo, come riferito in Municipio nel corso di una conferenza stampa, una serie di azioni per raggiungere- anche con il consolidato, ma sempre efficace spicheraggio nei quartieri- i cittadini per informarli sul metodo porta a porta, sul come e quando differenziare e conferire. A tal proposito si è pensato a tutto o quasi : dalla cartellonistica al web, giornali, radio, tv, incontri tematici, alle applicazioni che, come suggerito dal consigliere comunale Angelo Cotugno, dovranno aiutare a separare rifiuti come i brik di bibite e latte (per esempio) composti da materiali diversi. E abbiamo aggiunto, per aver vissuto la dispersiva campagna di 15 anni fa o quasi di attivare infopoint, presenza di divulgatori e azioni sul campo per evitare (accadrà) gli abbandoni di buste di rifiuti nei luoghi da dove saranno rimossi i cassonetti o i conferimenti abusivi di una categoria ”maleducata” di operatori economici, che le sanzioni del Comune hanno scoraggiato parzialmente. La società di gestione della raccolta e smaltimento rifiuti coinvolgerà anche i ragazzi delle scuole, per quel meccanismo a caduta che dovrebbe favorire il circuito virtuoso delle buone pratiche di raccolta differenziata, come vogliono i dettami dell’economia circolare. Occhio al calendario adesivo da apporre sul frigo e acume e pazienza anche sul piano logistico per organizzare in casa sulla raccolta. Il porta a porta è funzionale. E chi non ci è abituato dovrà cambiare mentalità e abitudine, sia che provveda a farlo in maniera individuale che a organizzarsi, se c’è spazio, a livello condominiale. I quesiti ci sono e vanno posti. L’obiettivo come ha auspicato in più occasioni l’assessore all’Ambiente, Giuseppe Tragni, va affrontato con serietà per raggiungere (chissà) già dal primo anno una media del 50 per cento. Possibile. I rifiuti possono diventare una risorsa e magari farci risparmiare su imposte e guagnare in sostenibilità.

Nuova gestione ciclo dei rifiuti, al via la campagna di comunicazione

Manifesti brochure, incontri diretti con i cittadini, e poi pagine social, app e contenuti per raggiungere capillarmente tutti i cittadini. Parte la campagna di comunicazione del nuovo sistema di gestione del ciclo dei rifiuti. Raccolta differenziata porta a porta in tutti le città del sub-ambito Matera 1 che comprende Matera, Bernalda, Ferrandina, Irsina e Tricarico.

Stamattina nella Sala Mandela del Comune di Matera è stato presentato il programma di informazione che sarà avviato il 9 gennaio 2020.

Alla conferenza stampa hanno preso parte il Sindaco di Matera, Raffello de Ruggieri, il Sindaco di Bernalda, Domenico Tataranno, l’assessore all’Ambiente del Comune di Matera, Giuseppe Tragni e il responsabile della cooperativa “Nuova Atlantide” di Accettura che ha curato il piano di comunicazione, Giuseppe Di Biase, dirigente dell’Ufficio servizio speciale d’ambito, Giuseppe Montemurro. Presenti in sala anche i rappresentanti del Cns, e delle sue coop consociate, gestore del servizio.

Si parte con il materiale spedito per posta e per email, con lettere dedicate ai cittadini e agli operatori commerciali, della ristorazione e del sistema alberghiero. Saranno apposti manifesti e distribuite brochure che conterranno guide pratiche alla raccolta differenziata, al sistema del ritiro del rifiuto porta a porta con un abecedario dei materiali riciclabili e l’indicazione di un numero verde per rispondere alle domande dei cittadini.

Seguiranno incontri pubblici, gazebo informativi, attività di comunicazione sui social network ma anche iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, oltre al coinvolgimento dei media locali nelle attività di diffusione dei messaggi.

Come previsto, il nuovo sistema di gestione del ciclo dei rifiuti ha una fase di start up di tre mesi ed entro l’8 marzo 2019 sarà pienamente a regime.

“Abbiamo il dovere – ha sottolineato il Sindaco di Matera Raffaello de Ruggieri – di diventare tutti militanti ambientalisti. Ognuno di noi deve fare la propria parte per salvare il pianeta e sono i piccoli gesti quotidiani che spesso fanno la differenza. Fare correttamente la raccolta differenziata è il primo passo da compiere. I nostri concittadini hanno una sensibilità altissima su questi temi e sono certo che presto otterremo i risultati che auspichiamo”.