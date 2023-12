E dopo Capodanno fatevi il Cammino del Basento, a piedi, in bici, a cavallo

Sono appena 53 chilometri, tra religione, miti, cultura e tradizioni, naturalmente tra il fiume Basento e i paesi che dalla provincia di Matera, Oliveto Lucano, a quello della provincia di Potenza , toccando Campomaggiore, Albano di Lucania, Trivigno e Brindisi Montagna , attraversando il bosco di Gallipoli Cognato e Le Piccole Dolomiti lucane, offrono la dimensione di un passato che affiora nel presente e guarda al futuro. Un attrattore ‘’naturale’’, senza nulla togliere all’adrenalina dei voli dell’angelo, dell’Aquila e via librando nell’aria, fatto silenzi e di scoperte da ascoltare, vedere, toccare.Il lavoro degli enti locali, con la consulenza tecnica e scientifica del Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo (DiCEM) la collaborazione di Digimat, sono il libro aperto di un libro da sfogliare fino all’ultimo metro. Fatelo e fateci sapere come è andata, naturalmente, con foto di supporto. Nel frattempo Buon 2024.



Il comunicato di CamminHub

Inaugurato il “CamminHub” del Cammino del Basento. Comunicato stampa evento 28 dicembre.

Il 28 dicembre alle ore 17 è stato inaugurato a Oliveto Lucano il “CamminHub” presso l’ex biblioteca comunale rifunzionalizzata a punto informativo e luogo di incontro per abitanti resilienti e camminatori lenti del “Cammino del Basento, un percorso partecipato tra religione, miti e cultura”. Il progetto, finanziato dalla Regione Basilicata nell’ambito dei Piani Integrati della Cultura (PIC_2022)”, è stato realizzato dall’aggregazione dei Comuni di Oliveto Lucano (Comune Capofila), Campomaggiore, Albano di Lucania, Trivigno e Brindisi Montagna con la consulenza tecnica e scientifica del Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo (DiCEM) dell’Università degli Studi della Basilicata con sede presso il Campus Universitario di Via Lanera a Matera e la collaborazione della società Digimat S.p.A. di Matera. Il cammino di circa 53 km, in parte su strade asfaltate e in parte su antichi tratturi, risale la parte collinare e montuosa della valle del Basento e attraversa il Bosco di Gallipoli-Cognato, il Parco delle Dolomiti Lucane e il parco storico-naturalistico della Grancia di San Demetrio con tappe presso punti di interesse nei cinque comuni.



Il percorso è stato ideato secondo l’approccio integrato e multidisciplinare dell’ergonomia che punta al benessere fisico e mentale delle persone e al miglioramento e alla valorizzazione di ogni singolo aspetto del patrimonio naturale e culturale – afferma il Responsabile scientifico Prof. Ing. Graziella Bernardo del DiCEM. I camminatori lenti potranno fruire di paesaggi naturali incontaminati, di straordinaria bellezza e ancora poco conosciuti, ricchi di testimonianze storiche di un territorio a vocazione agricola e pastorale e di un patrimonio culturale in cui il culto religioso si intreccia ad antichi riti propiziatori, a pratiche di magia bianca e nera, alle visioni utopiche di uomini colti e illuminati, alla ferocia del brigantaggio postunitario e alle storie di vita di emigranti, illustri o sconosciuti, che raccontano della operosa e coraggiosa resilienza lucana. È un percorso pieno di “imprevisti” . Gli imprevisti di cui parliamo sono le speranze della poesia “Prima del viaggio” di Eugenio Montale, speranze che abbiamo voluto disseminare lungo il cammino grazie alla conoscenza del patrimonio culturale identitario dei cinque comuni. Non siamo giunti alla fine di un progetto, ma siamo all’inizio di un cammino partecipato dalle collettività in cui ci auguriamo possano nascere delle sinergie di rete tra l’aggregazione dei cinque comuni con delle ricadute sullo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Non è una casualità che il punto nodale della rete sia proprio una ex-biblioteca di cui abbiamo voluto conservare una parte del patrimonio librario come monito alla conoscenza rivolto in particolare ai giovani, linfa vitale dei nostri territori. È la conoscenza che alimenta le speranze, gli imprevisti del nostro cammino, e anche i sogni utopici di oggi che diventeranno la realtà di domani con il nostro impegno e le innovazioni del progresso scientifico e tecnologico. Il “CamminHub”, progettato dall’Arch. Alessandro Lanzolla con la consulenza del DiCEM, è un laboratorio di nuove visioni, di arrivi, partenze e ritorni.



Gli arredi in legno multistrato sono due grandi scrivanie, facilmente montabili e smontabili, composte da 25 moduli scatolari con 5 essenze e tonalità differenti adattabili a sedute o a contenitori espositivi. I camminatori potranno ritirare i dépliant informativi del cammino che riconducono con QR code al sito internet e all’app Il cammino del Basento progettati dalla società Digimat S.p.A. di Matera a cui si potrà accedere tramite wifi gratuito presso i cinque edifici di culto scelti come tappe del “Testimonium” ovvero del documento che certifica con l’apposizione del timbro del cammino del Basento l’avvenuto cammino e il suo compimento: Santa Maria delle Grazie ad Oliveto, Santa Maria dell’Assunta ad Albano di Lucania, San Nicola Vescovo a Brindisi di Montagna, Madonna del Carmelo a Campomaggiore e San Pietro Apostolo a Trivigno.

Ergonomia e architettura è il tema che abbiamo scelto per questo evento conclusivo afferma la Prof. Arch. Antonella Guida, vicedirettore del DiCEM e Coordinatore del Dottorato Cities and Landscapes dell’Università degli Studi della Basilicata. È il benessere psicofisico l’obiettivo della progettazione architettonica che insegniamo con i corsi del settore scientifico-disciplinare ICAR 10 -Architettura Tecnica presso la Laurea Magistrale in Architettura a Matera. La consulenza tecnica e scientifica dell’Università nel progetto di rifunzionalizzazione dell’ex biblioteca, nel design degli interni e degli spazi esterni, come anche nella definizione di un primo percorso fisico e digitale del cammino, è stata una importante occasione di dialogo con gli enti comunali e di incontro con le collettività per la divulgazione della conoscenza, la cosiddetta “terza missione” dell’Università dopo formazione e ricerca. Gli incontri partecipati con le collettività, gli enti locali e i vari portatori di interesse del territorio hanno consentito non solo la disseminazione delle conoscenze ma anche la diffusione di una sempre maggiore consapevolezza del ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del patrimonio culturale, materiale e immateriale, come risorsa inesauribile e identitaria dei territori. Nel nostro penultimo incontro intitolato “Storie di resilienza ed altri racconti”, tenuto il 18 dicembre presso la sala consiliare del Comune di Campomaggiore abbiamo voluto sottolineare la portata rivoluzionaria dell’architettura, intesa nel suo significato più ampio di spazio costruito dall’uomo, per il benessere dei singoli individui e delle collettività.



Avremo ancora altre storie di resilienza lucana da raccontare se sapremo progettare città ideali come Campomaggiore Vecchio, rifondata nel XVIII secolo dal colto e illuminato conte Teodoro Rendina con la collaborazione dell’architetto Giovanni Patturelli, allievo di Luigi Vanvitelli. Esprimo infine i miei ringraziamenti al Sindaco Nicola Terranova di Oliveto Lucano che è stato il promotore del progetto e ai Sindaci Bruno Santamaria di Albano di Lucania, Gerardo Larocca di Brindisi di Montagna, Nicola Blasi di Campomaggiore e Marco Guarini di Trivigno che hanno aderito con generoso entusiasmo e disponibilità all’aggregazione dei comuni del Cammino del Basento. Concludo aprendo a caso e leggendo per noi tutti un piccolo brano del libro “Lettere a Livio (o dell’importanza del leggere)” di cui ci ha fatto omaggio l’editore e scrittore Franco Villani “Apri un libro e ci troverai i tuoi occhi grandi occhi con cui scoprirai quali domande porti vorrai. Solo così potrai volare e, se vai avanti e continui a sfogliare, le tue orecchie grandi potrai trovare che ti permettono di ascoltare di ogni cuore il palpitare…”. Un invito alla lettura, allo studio e al cammino del Basento con l’augurio di benessere e prosperità per tutte le collettività dei cinque comuni e per quanti vorranno arrivare, partire e ritornare al CamminHub, camminando lentamente lungo un percorso pieno di imprevisti.