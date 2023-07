Due materani,Anna e Gino, in cammino verso Santiago de Compostela

Gambe in spalla…e a caval di San Francesco, come si diceva un tempo, i materani Anna e Gino sono in cammino e con tante motivazione verso la Spagna, per raggiunge Santiago de Compostela. Sono partiti il 1 giugno, Gino e Anna, due camminatori che avevamo lasciato a maggio per una scarpinata all’alba da Matera al Santuario mariano di Picciano. Una ”camminata” semplice tra fede, ambiente, tradizioni che invita a misurarsi con sè stessi e con obiettivi che, una volta portati a termine, sembrano facili…Ma prima bisogna percorrere centinaia di chilometri a piedi, in prevalenza, tra Italia, Francia e Spagna alloggiando dove possibile e impegnando i percorsi dei pellegrini del passato, come la via Francigena. A Sarzana (prov La Spezia) Gino e Anna raggiunto la Francia in treno fino ad Arles e poi hanno ripreso il cammino a piedi dopo aver toccato, giusto ieri, Montpellier in attesa di varcare i Pirenei e raggiungere Santiago. Inutile chiedere loro quanti chilometri al giorno percorrono.



Si fermano finchè necessario e a sera il meritato riposo, una rinfrescata, un pensiero,una preghiera non prima di aver studiato il percorso del giorno dopo. E ogni giorno incontri diversi, in città e paesaggi dalla storia e dall’arte davvero unici. Una sequenza di scatti parlano di meraviglia, soddisfazione, amicizia lungo le centinaia di chilometri, il totale lo sapremo alla fine, che separano Matera dal capoluogo della regione della Galizia, nel nord-ovest della Spagna. E Santiago, patrimonio dell’Unesco dal 1985, è anche il luogo presunto della sepoltura dell’Apostolo Giacomo, le cui spoglie giacciono all’interno della cattedrale del XII secolo, consacrata nel 1211. Una visita che ripaga dalle fatiche del viaggio, con una facciata decorata con statue di pietra , che dà sulla grande piazza della città vecchia, racchiusa dalle mura medievali . Ci arriveranno anche Gino e Anna, senza fretta. Il paesaggio e gli incontri inducono a fermarsi, ma senza perdere di vista l’obiettivo finale. Ne parleremo arrivo. Intanto buon viaggio ai due pellegrini materani, partiti da una terra di Cammini…