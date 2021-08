Mentre prosegue ininterrotto il lavoro dei vigili del Fuoco di Matera per contenere gli effetti dell’incendio nella discarica di rifiuti al borgo La Martella, con il riporto di terra, c’è attesa per le rilevazioni che le agenzie regionali per l’ambiente di Puglia e Basilicata stanno effettuando per la raccolta degli idrocarburi policiclici aromatici. E del resto dopo l’acre fumo del 4 agosto, che ha raggiunto anche i comuni di Altamura e Gravina e la ‘puzza” a folate che ha raggiunto vari quartieri di Matera non poteva essere diversamente. Le fiamme in discarica, provocate probabilmente da cause accidentali scaturite durante i lavori di bonifica affidati a Invitalia, sono state alimentate da plastiche e da chissà quale altra tipologia di rifiuti stoccare per tanti anni e su vari livelli a La Martella. Inevitabile che la gente, sopratutto a la Martella, nei borghi e a Matera Nord, pensi alle esalazioni che ammorbano l’aria e a quanto accaduto altrove, in passato, con effetti sulla salute delle persone e di quanti potrebbero averne in futuro. Si pensa ai nascituri. Ipotesi da valutare, ma con dati alla mano e dai vertici in Prefettura, dalle riunioni del centro operativo comunale, potrebbero venire ulteriori decisioni a tutela della salute. Numerose, intanto, le prese di posizioni sul piano politico con considerazioni sulle responsabilità del passato, tra assessori e dirigenti che si sono occupati dell’argomento discarica , a livello locale (dall’Udc a Forza Italia) , regionale (Luca Braia) e parlamentare, con un intervento del senatore Saverio De Bonis che ha chiesto ai ministri della Salute, delle politiche forestali e della transizione ecologica di riferire sulla vicenda della discarica di Matera. E poi il capitolo dell’inchiesta giudiziaria che potrebbe rallentare il progetto di bonifica avviato da Invitalia a luglio 2021,www.invitalia.it. che rientra tra gli interventi del Cis programmati insieme a quelli del Parco della Storia dell’Uomo (Murgia Timone), della civiltà contadina, dello spazio, preistoria, della civiltà contadina quello delle Cave.



LA NOTA DELLA REGIONE BASILICATA

Incendio La Martella, prosegue attività di monitoraggio

“L’azione congiunta del Dipartimento Ambiente e dell’ARPAB è proseguita ininterrottamente nel definire il Piano di monitoraggio ambientale post evento incendio nella discarica del borgo La Martella, a Matera”. Lo afferma l’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Rosa.

“Oggi, infatti, nella sede di Matera dell’Agenzia, alla presenza del Direttore Generale, Antonio Tisci, e dei Dirigenti e tecnici delle strutture coinvolte è stata individuata l’ubicazione delle stazioni fisse dei deposimetri e dei radielli per la raccolta degli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) e la postazione del mezzo mobile attrezzato con la stazione di monitoraggio.

Tecnici dell’ARPAB stanno verificando in loco l’idoneità dei siti di posizionamento delle attrezzature.

Vista la vicinanza ai confini regionali della Puglia – conclude Rosa – la Direzione Tecnica Scientifica di ARPA Basilicata è in costante interlocuzione con l’ARPA Puglia anche per l’interscambio di attrezzatura specialistica per la raccolta delle diossine”.

E’ previsto per oggi pomeriggio alle 17 il nuovo vertice del tavolo per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato nella circostanza dalla Prefettura di Matera.

DE BONIS: “INTERROGAZIONE A CINGOLANI, SPERANZA E PATUANELLI PER SOLLECITARE AZIONI DOPO INCENDIO DISCARICA MATERANA”

“Dopo i gravissimi fatti di ieri, quando un incendio è divampato nella discarica ‘La Martella’, a due passi da Matera, ho ritenuto doveroso presentare un’interrogazione ai Ministri Cingolani, Speranza e Patuanelli per fornire loro un quadro complessivo della situazione e sollecitare azioni più incisive per porvi rimedio. Dal 2017 era in atto una procedura di infrazione comunitaria a causa dello stato in cui si trova il sito, e solo a luglio 2020 è stato annunciato l’avvio dell’azione di bonifica, per la quale è previsto un finanziamento di ben dieci milioni di euro. Se le procedure fossero state avviate prima, e contestualmente fosse stato messo in sicurezza l’impianto, forse si sarebbe potuto evitare questo disastro ambientale che comporta un rischio grave per la salute dei cittadini e ha conseguenze serissime sull’agricoltura del territorio”.

Lo ha detto il senatore Saverio De Bonis, membro della IX Commissione Agricoltura del Senato, il quale ha presentato un’interrogazione sull’incendio della discarica alle porte di Matera ai Ministri Cingolani, Speranza e Patuanelli.

“Sono in contatto costante con la Prefettura – ha aggiunto il senatore – per sapere come evolverà la situazione. Gli incendi che stanno interessando l’Italia intera sono aggravati in questo caso dal fatto di essersi verificati in una discarica, perlopiù chiusa da tempo. I fumi stanno interessando un’area più vasta che coinvolge anche Altamura e Gravina. Si è dovuto mettere in sicurezza la popolazione, ed è stato vietato il consumo di prodotti ortofrutticoli, l’utilizzo di foraggi freschi e il pascolo degli animali. Di fronte a questa situazione i Ministri competenti dovrebbero prevedere azioni urgenti per garantire la tutela della salute della cittadinanza coinvolta, dell’ambiente e dell’agricoltura, oltreché strumenti di sostegno economico in favore degli agricoltori materani, gravemente danneggiati dall’incendio”.

LA NOTA DEL CONSIGLIERE REGIONALE LUCA BRAIA

Braia: incendio discarica La Martella, chiediamo massima attenzione e immediata azione alla Regione.

“Chiediamo una informativa di dettaglio in Consiglio da parte dell’assessore Rosa domani in consiglio regionale, convocato in via “straordinaria” sulla questione trasporti. Chiediamo, inoltre, ad Arpab la massima tempestività nel rendere pubblico i dati di rilevazione delle centraline dal primo momento in cui sono andate in funzione. L’incendio scoppiato nella discarica di La Martella a Matera, a ridosso del borgo e delle aree industriali, abitate e frequentate da migliaia di persone è un fatto gravissimo, che merita la massima attenzione a livello non solo cittadino ma Regionale e forse nazionale, chiamando ad intervenire anche esperti se necessario.”



Lo dichiara il Consigliere Luca Braia, capogruppo Italia Viva.

“Da un sopralluogo che ho fatto con il direttore Tisci di Arpab e i vari responsabili per avere, come Consigliere Regionale, notizie complete e aggiornate – prosegue Braia – è emerso essere in corso l’istallazione di tre centraline di monitoraggio della direzione e dell’entità dei fumi dell’incendio, che dovranno rilevare dati in continuo per almeno 20 giorni, salvo necessità ulteriori.

Necessario sarà avere al più presto i dati completi ed aggiornati, e dopo l’attività di monitoraggio, che venga redatta e dettagliata la mappa delle aree interessate, per comprendere l’entità del coinvolgimento rispetto a cittadini e aziende agricole, eventualmente da verificare e indennizzare in funzione dei danni subiti.



Auspichiamo che le indagini possano chiarire eventuali responsabilità e/o dolo – speriamo non correlato alle attività di bonifica o alla mancanza di videosorveglianza o impianto antincendio ma lo verificheranno le forze dell’ordine – da sanzionare e sicuramente punire in maniera esemplare, come norma prevede. Situazioni come queste mettono a rischio la salute di tutti quanti e se ci dovesse essere dolo, che i colpevoli paghino.

L’allarme e la preoccupazione sono alte per la popolazione materana – quando cambia il vento l’odore arriva anche in centro città oltre che nelle periferie – e delle aree limitrofe, comuni della Puglia compresi, che come noi meritano attenzione e rispetto. Si protrarrà ancora per giorni vista la difficoltà dei Vigili del Fuoco a domare un incendio così complesso, che purtroppo si autoalimenta dall’interno, che riguarda rifiuti di varia natura, per cui la combustione genera anche diossina.

La mappatura delle aree interessate sarà estremamente necessaria per capire persone e aziende coinvolte eventualmente da mettere sotto osservazione e poi ristorare, se le valutazioni tecniche e sanitarie lo richiederanno.

Finita l’emergenza – conclude Braia – si faccia immediatamente un aggiornamento dell’ulteriore Piano di Bonifica da realizzare per una discarica i cui rifiuti non sono più da spostare solamente ma da trattare e magari eliminare per sempre.”



LA NOTA DEL COORDINATORE DELL’UDC GIOVANNI ANGELINO

INCENDIO LA MARTELLA, IL MOVIMENTO 5 STELLE CHIEDA SCUSA AI MATERANI PER AVER CANDIDATO BENNARDI

Nel bel mezzo di un pericoloso incendio che ha interessato la discarica di La Martella, il sindaco di Matera Bennardi non ha trovato di meglio per rassicurare i materani sul rischio dei fumi che si sprigionano dalle fiamme che affermare, sono parole sue, “siamo fortunati perché il vento spinge verso l’area altamurana e gravinese”. Non passa giorno senza che Bennardi regali una perla della sua immensa cultura e soprattutto della sua straordinaria sensibilità. Le sue parole sono incommentabili. Per questo ci limitiamo a chiedere a quelli che lo candidarono dieci mesi fa di chiedere scusa ai materani e per parte nostra chiediamo scusa ai cittadini di Altamura e di Gravina che non meritano di avere un vicino di casa che si sta distinguendo per rozzezza e insensibilità. Noi a Bennardi non lo avremmo candidato neppure a guidare il più scalcinato condominio.

Giovanni Angelino

Matera, 05/08/2021



LA NOTA DEL COMUNE

INCENDIO DISCARICA DI LA MARTELLA, RIUNIONE DEL COC

L’Amministrazione comunale dal primo pomeriggio di ieri sta seguendo costantemente la situazione creatasi a seguito dell’incendio divampato presso la discarica di La Martella. Comune, Prefettura, Asm, Vigili del fuoco e Arpab sono mobilitati per seguire l’evoluzione della situazione del rischio di inquinamento, per il monitoraggio delle matrici ambientali e per tenere sotto controllo la stessa discarica.

Per ulteriori approfondimenti e per valutare eventuali nuovi provvedimenti è stato convocato il Centro operativo comunale (Coc).

Intanto, il sindaco nella serata di ieri ha emesso una ordinanza con la quale dispone “con decorrenza immediata e fino a cessata emergenza, nel territorio comunale limitatamente alle zone: Borgo La Martella, Borgo Picciano “A”, Borgo Picciano “B”, zona industriale La Martella, contrade adiacenti alla strada provinciale n. 6 Matera-Gravina: il divieto di raccolta e consumo dei prodotti ortofrutticoli coltivati; di provvedere al mantenimento degli animali da cortile in stabulazione chiusa; il divieto di pascolo degli animali; il divieto di raccolta ed utilizzo dei foraggi freschi per l’alimentazione degli animali provenienti dall’area interessata”.

L’ordinanza sindacale dispone, inoltre, “che il gestore dell’impianto incendiato provveda a prelevare, caratterizzare e smaltire le acque di spegnimento accumulate nelle cisterne delle acque di prima pioggia. Sempre il gestore dovrà provvedere alla classificazione dei rifiuti risultanti dell’incendio e al loro smaltimento secondo le normative vigenti”.

Si ribadisce, inoltre, che al fine di preservare la cittadinanza da possibili rischi dovuti alle esalazioni generate dall’incendio, gli abitanti dei borghi e delle zone di Matera Nord, nonchè quanti si trovino nei pressi della zona industriale e delle contrade adiacenti alla strada provinciale per Gravina sono invitati a tenere chiuse le finestre delle abitazioni e delle attività commerciali e industriali.

Lo scorso 15 luglio l’area della discarica è stata consegnata alle imprese esecutrici dei lavori di bonifica per conto di Invitalia.

Matera, 4 agosto 2021 COMUNE