Dopo il 2 luglio al lavoro per il decoro urbano

Cestini da svuotare, strade, spazi verde da spazzare , per restituire decoro a luoghi che nella serata della Festa del 2 Luglio hanno visto a Matera la presenza di migliaia di persone, che non hanno voluto perdersi il ritorno del giorno più lungo di materani e turisti dopo due anni di pandemia. Ci stanno pensando gli operatori ecologici di Cosp, delle cooperative coinvolte e naturalmente l’Amministrazione comunale a rimuovere i segni del degrado. Un ringraziamento doveroso a quanti alla città di tengono e con gradualità (non è mica uno scherzo fare tutto e subito) dal centro alla periferia, con uomini e mezzi stanno provvedendo alla pulizia di luoghi diversi.

A ricordare questo impegno comune è il consigliere comunale Franco Di Lecce, che evidenzia e ringrazia quanti si sono rimboccati le maniche- nei diversi momenti della Festa- per l’impegno profuso. ” Ognuno sta facendo la propria parte- ha detto Franco Di Lecce-dall’assessorato comunale all’ambiente, guidato da Giuseppe Digilio, alla struttura, alla Cosp che cura in primis il servizio di igiene urbana e ai tanti operatori delle cooperative che ci tengono, e con l’apporto sempre maggiore dei cittadini, a curare il decoro della città” .Un altro messaggio della Festa 2022, di ripresa, anche in questo settore.