Con una nota diffusa dall’associazione ScanZiamo le scorie si rilancia un appello: “La contaminazione della falda presente da oltre 3 anni nel Centro Trisaia di Rotondella (MT) va bonificata con urgenza prima che gli effetti causino conseguenze gravi alla popolazione e all’economia del territorio.”

Considerato che, si legge in una nota: “Le informazioni che sono state rivelate nell’ambito dell’audizione della Sogin tenuta nei giorni scorsi nella Commissione Ambiente della Camera dei Deputati sono molto gravi: dalle ricerche effettuate ancora non è stata individuata la fonte da cui l’inquinamento della falda ha origine e pertanto sarà necessario proseguire con le indagini.”

“Siamo fortemente preoccupati per le informazioni emerse – dichiara Pasquale Stigliani, portavoce di ScanZiamo le Scorie. Ci sentiamo presi per il naso. Nel 2017 ENEA ci disse che al 99%avevano individuato la causa (https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/matera/957747/l-inquinamento-e-stato-causato-al-99-per-cento-da-magnox.html). Oltre 3 anni non sono stati sufficienti ad Enea, Sogin e alle Istituzioni responsabili ai controlli ambientali per individuare le cause dell’inquinamento della falda e passare dagli interventi di messa in sicurezza a quelli della bonifica. Sperando che non cada nel vuoto rinnoviamo il monito già lanciato nei mesi scorsi affinché si intervenga velocemente ed evitare il peggio.”

Link della audizione Sogin: https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=12081