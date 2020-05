Fosse per lui le avrebbe già rase a suolo, nell’anno di Matera capitale europea della cultura 2019. Ma sono ancora lì e vi resteranno per la durata dalle concessioni e finchè lo vorrà il mercato dell’energia . Ma di fatto sono un pugno nell’occhio ” a distanza” del paesaggio che dai rioni Sassi e dal Parco della Murgia guarda verso la statale 99 per Altamura. A riprendere la questione, a presente e futura memoria è Antonio Serravezza dal suo osservatorio di Agna le Piane e a un tiro di schioppo dalla grotta dei Pipistrelli. La questione è sempre la stessa: la mano destra fa finta o non so sa quello che fa la sinistra e viceversa e così carte e concessioni vanno avanti, tra procedure che fanno il loro corso finchè la frittata è fatta. Stessa cosa per le antenne che spuntano di qua e di là. E così non meravigliamoci se finiamo puntualmente nella cronaca nazionale con i lapidari ” J’accuse” di Don Vittorio Sgarbi della Mancha , scritto con la ”h” , come la regione spagnola delle avventure di Don Chisciotte e del suo fido scudiero Sancho Panza, descritte dal Cervantes. E il critico nazionale ne ha fatto un cavallo di battaglia per descrivere le violazioni del paesaggio di prospettiva, intorno a Matera, con quei parchi eolici favoriti dalle concessioni a tavolino ma senza guardare alle bellezza dalla natura. Ma Eolo, re dei venti, tira dritto.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

N.B La foto dei Sassi e delle Pale eoliche è di Carlo Arte

E’ un decennio che le pale eoliche sono nel mirino di Vittorio Sgarbi. Lui è diventato il Don Chisciotte della Basilicata. Come il leggendario eroe del celebre romanzo di Cervantes ha scambiato le giganti eliche che circondano Matera per dei malvagi che deturpano il paesaggio sacro della città millenaria. Non manca mai l’occasione per spingersi in turbolenti e piccanti offese per sfidare a duello coloro che hanno autorizzato il loro impianto. Purtroppo in Basilicata sono stati autorizzati circa una decina di parchi eolici di cui due nel territorio materano. Oggi arrivando da Bari attraversi un territorio che non è più dedito all’agricoltura ma alla cattura del vento da trasformare in energia elettrica. In effetti non ha tutti i torti il carismatico Vittorio Sgarbi perché ormai se dalla città volgi lo sguardo verso Altamura sembra che la città sia circondata da un nemico che disturba il panorama.

Per l’onor del vero se non fosse stato sollevato questo problema da Sgarbi mai nessuno ne avrebbe parlato perché noi siamo fatti così: ci facciamo scivolare addosso tutto ciò che viene fatto a cose fatte.

Quante cose anche in città sono state fatte senza mettere a conoscenza la cittadinanza che a cose fatte ha sollevate giuste proteste. Ci sarebbe una lista lunga da scrivere di cose fatte e mai fatte da poter discutere. Ma con chi dobbiamo discutere? Discutere con i sordi fatica vana!