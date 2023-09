Don Carlo ‘’ispira’’ tu…il decoro sulla strada che a Matera porta il tuo nome

Libro,film e mostre su “Don Carlo’’ si susseguono senza posa, con un intreccio virtuoso per il centenario su Rocco Scotellaro. Ma a Matera la strada che porta il suo nome, ideata nella Prima Repubblica come circonvallazione all’abitato, mostra limiti manutentivi soprattutto a ridosso del tratto che porta a via Lucana a ridosso del cippo dell’ex caserma della Milizia fascista, che ricorda le vittime del XXI Settembre 1943. Antonio Serravezza, risalito ad Agna al Piano, è andato oltre la Cerimonia dell’80° anniversario della Liberazione, e ha segnalato quelle che non va :dalla segnaletica ormai obsoleta, ai fronti di contenimento del terreno e poi le erbacce. Giriamo la segnalazione all’Amministrazione comunale perché provveda e programmi gli interventi. Anche Carlo Levi ringrazierà…



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Si tratta della fotografia di una città decadente, amministrata da una classe politica indolente che ha perduto la percezione della realtà, che non esercita alcuna funzione di controllo sulla gestione della città, senza avere cura neanche di tenere nel giusto decoro le indicazioni dei siti. Solo pochi giorni fa, di fronte, c’erano tutte le autorità a commemorare il 21 settembre davanti ad un cippo che viene ripulito solo due volte l’anno e che oggi anche le scritte sono quasi scomparse. Forse sarebbe il caso di bandire un concorso per sostituire quel cippo con un monumento più significativo.



Comunque mi sono fermato come lui stesso scrisse … a Eboli? … no ma all’imbocco di Via Carlo Levi venendo da Via Lucana. La segnaletica ormai sbiadita dopo anni di sole e intemperie e le sponde laterali abbandonate sin dalla loro sistemazione con blocchi in cemento per trattenere il terreno in pendenza. Dopo tantissimi anni e senza alcun intervento di manutenzione alcuni importanti smottamenti hanno avuto la forza di spostare i blocchetti di cemento e che, con le prossime intemperie, invaderanno i marciapiedi e la strada. Naturalmente il tutto ricoperto da erbe infestanti che oggi sono secche e pericolose per gli incendi. Beh cerchiamo che Carlo Levi non si sia fermato lì ma diamoli il giusto decoro che una città capitale della cultura (europea) deve essere.