E’ stata una domenica mattina sulla graticola , per utilizzare un termine da fornello pronto… visto che in tanti a Matera .e nel resto del BelPaese, attendevano quasi con ansia i provvedimenti definitivi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri-Giuseppe Conte- per ”contenere” la curva dei contagi, dopo che i buoi del virus a corona sono abbondantemente scappati dai recinti.



Del resto sabato sera sera erano circolate delle bozze, e tali erano, ma che il tourbillon incontrollato sui social e anche le sparate allarmistiche di qualche portale avevano dato per scontate e con tanto di fotogallery. Un trionfo della confusione, smorzato dall’ora in più di sonno con il ritorno all’ora legale, e con una tazza di caffè.



Una attesa stemperata, come si suol dire, con la passeggiata domenicale per il Corso , nei rioni Sassi con una buona presenza di turisti e la concomitanza di poter vedere nel Sasso Barisano, grazie alle giornate d’autunno del Fai, il museo immersivo su carro trionfale di cartapesta realizzato dall’artista Andrea Sansone e sulla festa della Bruna.



Tanti concittadini in fila per sentire gli squilli di tromba, vedere filmati e le tante sequenze di una Festa quest’anno ridimensionata a causa del coronavirus. Ma è stata anche la giornata per recarsi al camposanto, a quello monumentale di via IV Novembre, e al nuovo (ormai ha quasi 50 anni) di contrada Pantano.



Due realtà tirate a lucido con una accurata manutenzione di vialetti e dei siti di sepoltura. Fiori e una preghiera ai cari defunti con l’auspicio, come avevamo scritto ieri https://giornalemio.it/politica/covid-19-perche-non-chiuderanno-di-nuovo/, che la stesura definitiva del Decreto non avrebbe chiuso il BelPaese con l’ennesimo provvedimento di confinamento domiciliare. Sarebbe stato troppo. Del resto l’incapacità nel gestire la pandemia è stata evidenziata dalla incoerenza e dalla conflittualità della ”Babele” di prese di posizione tra esponenti governativi, delle regioni, dei Comuni e delle associazioni di categoria o professionali. Ne riparliamo a fine novembre, prima della tregua natalizia e dell’auspicato vaccino sotto l’albero… Credete a Babbo Natale o alla Befana oppure nella Pasqua di Reserruzione?