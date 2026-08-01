Domenica 2 agosto rilascio nel Parco di falchi grillai curati

Ognuno di quei rapaci, passati per il Cras, ha una storia da raccontare. Una zampa o un’ala spezzata, a seguito di cadute dai nidi, incidenti di vario tipo, ma che hanno trovato nel Centro recupero animali selvatici di San Giuliano con le amorevoli cure di Matteo Visceglia, di altri volontari e di medici veterinari la possibilità di tornare a volare. E domani,https://www.facebook.com/share/p/1M38UL2iMH/, come ci ha segnalato Matteo per il simpatico ”strscign”, come vengono indicati i falchi grillai in dialetto materano, è l’occasione per farlo. Saranno liberati nel Parco della Murgia. Buona fortuna e ai cittadini che dovessero trovare esemplari in difficoltà l’invito a rivolgersi al Cras. Ne aggiungiamo un altro. Rispettate i nidi che sono sui tetti delle case dei rioni Sassi, in particolare, su edifici del Centro o sui grandi alberi delle aree verde.O in quei pochi rimasti dei 600 iniziali, in legno, fatti installare dall’Amministrazione provinciale nel 2016 con il progetto Life. La Natura ringrazia.E non sarebbe male riprendere quella esperienza.

