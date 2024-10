Domenica 13 ottobre camminata per la Salute Mentale

L’aria fresca fa bene al corpo e alla mente, ripete un vecchio detto popolare. E lo stare all’aria aperta, camminando, insieme ad altre persone può contribuire non poco a stare meglio. Ed è un po’ lo spirito della giornata mondiale della Salute mentale che Altamura organizza domenica 13 ottobre estendo l’invito all’intero comprensorio del Centro salute mentale dell’Area 2. Partenza alle 9.00 da piazza Zanardelli e arrivo allo spazio antistante Palazzo Melodia. Iscrivetevi e partecipate…è tutta salute

Invito – Walk for mental Health: camminiamo insieme per promuovere la Salute mentale ad Altamura

Ogni anno, ad ottobre, tutto il mondo celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale, occasione per dare dignità alla sofferenza psichica, ai problemi di salute mentale e alle buone pratiche di cura che riguardano ognuno di noi. La salute mentale, infatti, è parte integrante della salute generale e del benessere, indispensabile per il funzionamento individuale e sociale di ciascuno.

Quest’anno, il Comune di Altamura ha accolto la proposta del Centro di Salute Mentale Area 2 della ASL Bari, nell’organizzare l’evento “Walk for Mental Health: camminiamo insieme per promuovere la Salute Mentale”.

Sono invitati a partecipare i cittadini dei dieci Comuni che afferiscono al CSM Area 2 (Acquaviva delle Fonti, Altamura, Binetto, Cassano delle Murge, Gravina in puglia, Grumo Appula, Poggiorsini, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Toritto) che vogliano testimoniare che la salute mentale si costruisce nella comunità, scendendo in campo nella lotta allo stigma nei confronti di chi soffre di un disturbo psichico.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento è mercoledì 9 ottobre alle ore 12:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Altamura. Prenderà parte l’Amministrazione comunale ospitante, i Sindaci dei comuni afferenti al CSM Area 2, rappresentanze del CSM Area 2, le Associazioni sportive, di volontariato, gli enti e quanti hanno collaborato all’iniziativa.

La manifestazione pubblica si svolgerà nella mattinata di domenica 13 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 09:00 e le 13.00. Il punto di raduno individuato è Piazza Zanardelli ad Altamura, per l’avvio della camminata sportiva per la salute mentale per un percorso all’interno del Centro Storico, di circa 2-3 km con destinazione d’arrivo la piazza nei pressi della Cattedrale, dove saranno montati cinque Gazebo.

