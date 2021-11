Si chiama “Seminiamo Futuro” l’iniziativa che vede insieme attivisti del Movimento 5 Stelle e di Europa Verde – Verdi di Matera per celebrare la Giornata Nazionale degli Alberi.

“Domenica 21 novembre presso il Parco di Macamarda, nel cuore della Città dei Sassi, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 saranno allestiti due gazebo: nel primo, le cittadine ed i cittadini, grandi e piccoli, avranno la possibilità di prendere in custodia una ghianda di Fragno (Quercus trojana) seminata in un vaso numerato con l’impegno “sottoscritto” di aiutarla a diventare un nuovo giovane albero per due anni e per poi piantarlo in un luogo che sarà concordato; nel secondo gazebo, invece, un vero e proprio laboratorio consentirà di imparare l’arte della selezione e della preparazione delle ghiande affinchè possano dare vita a nuovi alberi all’interno di bottiglie di plastica riusate.

Ci sarà anche la possibilità di raccogliere fondi per aiutare Pagliaccetto, un gatto che ha avuto la sfortuna di essere stato investito ed “abbandonato” dalle istituzioni preposte.

Il coordinamento di “Seminiamo Futuro” è di AmicoBosco2050, un progetto che nasce per essere condiviso e a cui ha aderito, tra gli altri, il CEA di Matera.

Sempre domenica 21, infatti, si svolgerà – in contemporanea – la medesima attività di “vivaio diffuso” a Masseria Radogna nel Parco della Murgia Materana.

Tutti sono invitati, nelle diverse location, a partecipare e a sperimentare come la cura di una pianta può diventare un modo di essere, una passione, un modo diverso di vedere le cose e un’occasione per comprendere che il bosco è vita, cultura, società, turismo, sport ed anche lavoro.