Dolce come il miele…Mielerie aperte il 16 novembre

Raccomandate da api e apicoltori che sono tante parte della sostenibilità dei nostri luoghi e comprensori naturalisti, appassionati, cultori del buongusto e degli alveari avranno modo di entrare nelle aziende del comprensorio materano per la giornata nazionale delle ”Mielerie aperte”, in programma il 16 novembre 2025. Sarà l’occasione per scoprire un mondo ”laborioso” dove nulla è affidato al caso. Anzi. E il risultato è la dolcezza del miele, con i diversi gusti e aromi. Sarà anche l’occasione per impegnarsi maggiormente nel tutelare gli ecosistemi con le api che sono le sentinelle del benessere.
Mielerie Aperte® – 16 novembre 2025
Le giornate di scoperta dei mieli e dei prodotti dell’alveare
Dopo il successo della prima giornata del 18 maggio, torna domenica 16
novembre 2025 l’appuntamento con Mielerie Aperte®, il progetto nazionale
promosso da UNAAPI – Unione Nazionale di Associazioni di Apicoltori Italiani,
cofinanziato dall’Unione Europea e dal MASAF – Ministero dell’Agricoltura della
Sovranità Alimentare e delle Foreste.
Per la seconda volta nell’anno, le aziende apistiche aderenti in tutta Italia apriranno
le loro porte per far conoscere da vicino i mieli e i prodotti dell’alveare, offrendo a
grandi e piccoli un’esperienza immersiva fatta di incontri, laboratori, degustazioni e
scoperte sensoriali.
Un viaggio nel mondo delle api e dei loro tesori
Nelle Mielerie i visitatori potranno:
● scoprire i segreti della produzione del miele e delle diverse fasi di lavorazione;
● degustare mieli monoflora e multiflora, insieme a polline, pappa reale, propoli
e cera d’api;
● partecipare, in alcune Mielerie, a laboratori e attività didattiche pensate per
tutte le età;
● conoscere l’importanza delle api per l’ambiente e per la biodiversità.
Mielerie Aperte® è un progetto che unisce circa 190 aziende apistiche in 17
regioni italiane, con il supporto di 19 associazioni locali. Nel 2024 l’iniziativa ha
accolto circa 8.000 visitatori, confermandosi come un momento di incontro e di
educazione al consumo consapevole, con lo spirito che anima l’iniziativa: Unione fa la
forza.
Come partecipare
basta
Per scoprire quali Mielerie apriranno le porte il 16 novembre e organizzare la propria
visita,
consultare
www.mielerieaperte.it/mappa.
Segui Mielerie Aperte®
la
mappa aggiornata sul sito ufficiale:
Un progetto cofinanziato dalla Unione Europea
UNAAPI
UNAAPI (Unione Nazionale delle Associazioni Apicoltori Italiani) è l’associazione di riferimento per gli
apicoltori italiani, impegnata nella tutela e promozione dell’apicoltura e della biodiversità.
Fondata per rappresentare gli interessi degli apicoltori a livello nazionale, UNAAPI offre supporto
tecnico, scientifico e normativo, promuovendo pratiche apistiche sostenibili e la qualità dei prodotti
derivati dall’alveare.
Contatti: stampa@unaapi.it
Dolce come il miele…Mielerie aperte il 16 novembre
