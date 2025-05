Dolce come il miele… alle Mielerie Aperte

Se avete nella memoria ricordi e buone prassi sulle api laboriose, l’architettura dell’alveare, il ruolo dell’Ape Regina e un detto che è barometro della sostenibilità, legato alla presenza dell’operoso insetto, che non va confuso con la vespa…e, allora, non potete perdere l’appuntamento del 18 maggio con le Mielerie Aperte. Una giornata, l’altra è il 16 novembre, dedicate ad eventi e incontri nelle aziende apistiche della rete italiana. Per poter partecipare è necessario contattare direttamente le Mielerie consultando i contatti presenti sul sitomielerieaperte.it/mappa e sui canali social ufficiali dell’iniziativa https://www.facebook.com/mielerieaperte/ e https://www.instagram.com/mielerie.aperte/ troverete aziende e luoghi della nostra regione, per apprezzare la dolcezza delle mielerie. E passate parole. Ne vale la pena. W le Api e quanto fanno, con il contributo degli apicoltori, per la natura e per l’uomo che è invitato a mantenere e a creare tutte le condizioni per la loro preziosa esistenza.



Mielerie Aperte®: le giornate di scoperta dei mieli e dei prodotti dell'alveare Un progetto nato nel 2024 che prosegue nel 2025, per avvicinare i consumatori al mondo dei mieli e dei prodotti dell'alveare grazie a due giornate, il 18 maggio e il 16 novembre, dedicate ad eventi e incontri nelle aziende apistiche della rete Mielerie Aperte in tutta Italia. Mielerie Aperte® è un progetto nazionale nato per volontà di UNAAPI – Unione Nazionale di Associazioni di Apicoltori Italiani – cofinanziato dall'Unione Europea e dal MASAF (Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste), per far incontrare consumatori e prodotti dell'alveare. II valore fondante dell'iniziativa è l'Unione fa la forza, e grazie a questo i consumatori potranno contare sull'apertura in contemporanea delle Mielerie nei giorni 18 maggio e 16 novembre. In queste date, in tutta Italia, si svolgono le Giornate di Mielerie Aperte dedicate al pubblico di tutte le età. Si incontrano mieli, sapori, fiori, territori, strumenti e spazi nei quali apicoltori e api generano i loro tesori. Le Mielerie permettono a grandi e piccoli di conoscere ed apprezzare al meglio gli aspetti sensoriali e produttivi che caratterizzano i prodotti dell'alveare. Gli ospiti possono vedere come si fa il miele nei diversi passaggi, partecipando a laboratori, degustando i diversi mieli, scoprendo polline, pappa reale, propoli e cera d'api. In questo modo le Mielerie sono in grado di coinvolgere i visitatori nel valore concreto e intangibile dei prodotti delle api, legati all'ambiente e al territorio che contribuiscono a preservare. Chi sono le Mielerie Aperte Il progetto Mielerie Aperte coinvolge circa 190 aziende su 17 regioni italiane con il contributo di 19 associazioni regionali. Nel 2024 sono stati raggiunti circa 8000 visitatori.

Il progetto è reso possibile grazie alla collaborazione tra UNAAPI e le Associazioni locali distribuite sul territorio nazionale – che permette alle Mielerie di accedere ad un programma formativo e di comunicazione condiviso. Per poter partecipare è necessario contattare direttamente le Mielerie consultando i contatti presenti sul sito mielerieaperte.it/mappa. I canali social ufficiali dell’iniziativa sono: https://www.facebook.com/mielerieaperte/ e https://www.instagram.com/mielerie.aperte/ UNAAPI UNAAPI (Unione Nazionale delle Associazioni Apicoltori Italiani) è l’associazione di riferimento per gli apicoltori italiani, impegnata nella tutela e promozione dell’apicoltura e della biodiversità. Fondata per rappresentare gli interessi degli apicoltori a livello nazionale, UNAAPI offre supporto tecnico, scientifico e normativo, promuovendo pratiche apistiche sostenibili e la qualità dei prodotti derivati dall’alveare. Contatti: stampa@unaapi.it info@mielerieaperte.it mielerieaperte.it unaapi.it