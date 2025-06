Disinfestazione e sciopero. Allerta Cosp Tecnoservice per il 19 e 20 giugno.

Occhio alla notte tra giovedì 19 e venerdì 20 giugno quando a Matera è prevista la disinfestazione da adulticidi ( zanzare ecc ) nei quartieri e nei borghi. La raccomandazione è quella di tenere chiuse porte e finestre, di non stendere la biancheria e di evitare di parcheggiare i veicoli in zone dove è previste la disinfestazione. L’altro avviso riguarda lo sciopero di venerdì 20, indetto da alcune sigle sindacali. I mastelli potrebbero non essere raccolti. In quel caso vanno riportati a casa.Cosp tecnoservice garantirà i servizi essenziali.

COMUNICAZIONE GIORNATA DI SCIOPERO 20.06.2025

La Cosp Tecnoservice in applicazione alle disposizioni di Legge n. 146/90 e successive modifiche, rende noto che a seguito della proclamazione di una giornata di sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, indetto da CUB, SGB e USB per l’intera giornata del 20 giugno 2025, i servizi pubblici essenziali nel Comune gestito saranno garantiti.

Si invita la popolazione servita porta a porta, in caso di mancato ritiro del rifiuto esposto, a causa dello sciopero, a riportare lo stesso in casa per esporlo nuovamente al passaggio successivo previsto dal calendario.