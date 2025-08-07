giovedì, 7 Agosto , 2025
Ambiente

Disinfestazione antizanzare a Matera tra l’11 e il 12 agosto e 2 e 3 settembre

Di Franco Martina

Il provvedimento, adottato dall’Amministrazione comunale, riguarda la disinfestazione adulticida preventiva contro la zanzara comune (Culex Pipiens) che è il principale vettore del virus West Nile. Giusto ieri, infatti, la Asm aveva comunicato del primo caso verificatosi in Basilicata, https://giornalemio.it/salute-e-benessere/primo-caso-infezione-da-virus-del-nilo-asm-approfondisce-paziente-ricoverato-ad-altamura-bari/ , con un cittadino che vive nelle campagna di Pisticci, attualmente ricoverato presso l’ospedale Perinei di Altamura. La disinfestazione riguarderà l’intero territorio cittadino. L’invito, come di consueto, è quello di tenere porte e finestre chiusi, a non esporre biancheria e di non stazionare all’esterno durante le operazioni. Altro accorgimento è quello di non favorire la creazione di acquitrini.

