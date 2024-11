Disco Verde del Consiglio dei Ministri per due impianti fotovoltaici nel Materano

Il Consiglio dei ministri ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale su undici procedimenti di valutazione di impatto ambientale ( V.I.A), 8 dei quali in Basilicata, e due dei la provincia di Matera. Si tratta di un impianto fotovoltaico, denominato Sant’ Eustachio https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8162/12018 e un altro agrovoltaico a Jesce https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8120. il primo riguarda l’ impianto fotovoltaico denominato ‘Sant’Eustachio’ ha potenza nominale pari a 19,98 MW. L’altro riguarda la realizzazione di un impianto agrovoltaico della potenza di picco di 59,768 MW e potenza di immissione pari a 49,174 MW in località ‘Jesce’. Non ci sono al momento sviluppi su altri progetti, ma riguardanti impianti eolici dei quali abbiamo parlato in passato https://giornalemio.it/ambiente/impianto-eolico-jesce-ministero-avvia-consultazioni-e-ora-le-osservazioni/ sui quali attendiamo pareri definitivi. Temi sui quali l’attenzione resta, sia in relazione alla vocazione turistica di Matera e sia all’impatto paesaggistico di altre zone del territorio (Bosco Coste è tra questi) dove sole e vento sono oggetto di investimenti.

GLI ALTRI PARERI POSITIVI DEL CDM CHE INTERESSANO LA BASILICATA (PROV. Potenza)

procedimento di valutazione di impatto ambientale – VIA relativo al progetto per la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia da fonte rinnovabile, per una potenza complessiva di 46,2 MW, da realizzarsi nel comune di Forenza (Potenza) e relative opere di connessione e infrastrutturali, ricadenti nei comuni di Palazzo San Gervasio, Montemilone, Acerenza, Maschito e Venosa (Pz);

procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto eolico, della potenza complessiva pari a 44,8 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Corleto Perticara e Laurenzana (Pz);

procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di un impianto eolico, e delle relative opere connesse, formato da 6 aerogeneratori di potenza pari a 37,2 MW, denominato ‘Parco eolico Vento del Carpine’, localizzato nei comuni di Cancellara e Vaglio Basilicata (Pz);

procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto eolico, denominato ‘Corbo’, composto da 15 aerogeneratori, della potenza complessiva pari a 49,5 MW, da realizzarsi nel comune di Genzano di Lucania (Pz). Istanza di proroga del provvedimento di VIA rilasciato dalla Regione Basilicata, con D.G.R. n. 163 del 24 febbraio 2016;

procedimento di valutazione di impatto ambientale per la costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaico, denominato ‘Piano Coperchio’, di potenza pari a 19,98 MW, comprensivo delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Genzano di Lucania (Pz);

progetto per la realizzazione di un impianto eolico, denominato ‘Spinazzola’, composto di 8 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 32,4 MW, da ubicare nel comune di Spinazzola (Bari) e delle relative infrastrutture di connessione da ubicare nel comune di Genzano di Lucania (Potenza);