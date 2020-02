Tante domande, curiosità su processi del ciclo produttivo, luoghi comuni, problematiche durante il tour guidato dall’assessore all’igiene urbana del Comune di Matera, Giuseppe Tragni, all’area per lo stoccaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani di Borgo La Martella, in attesa che si chiuda ”per sempre” -con la bonifica- una vicenda che si trascina da una Amministrazione comunale all’altra e sui tavoli di vari enti e istituzioni. L’iniziativa valutata positivamente dai partecipanti, per gran residenti nel borgo, segue all’assemblea tenuta nei giorni scorsi https://giornalemio.it/ambiente/senza-se-e-senza-ma-a-la-martella-limpianto-a-biogas-non-si-fa/ e che è servita a monitorare una situazione, aperta su vari tavoli come quello regionale. Chiarimenti proficui, che dovrebbero contribuire a sbloccare varie situazioni e non solo sulla raccolta e smaltimento rifiuti nel subambito 1, ma anche su altre questioni come gli impianti di biogas che ”premono” su La Martella o l’elettrodotto di Terna in costruzione. Open day in discarica a quanto pare avrà un seguito. L’assessore Tragni pronto a ripetere l’esperienza. Del resto è iscritto al neonato albo delle guide turistiche ambientali delle discariche rifiuti e affini…