L’interrogativo non è nuovo, ma il mancato inserito nella programmazione delle opere da realizzare nell’ultimo scampolo di consiliatura ‘’in prorogatio’’ dell’Amministrazione guidata da Raffaello De Ruggieri, non prevede i lavori di bonifica per la discarica di borgo La Martella. Un elenco di cose da fare. Alcune prioritarie, altre ‘’desiderata’’ personali, altre funzionali a soddisfare esigenze di comparto o di impresa, ma sta di fatto che i residenti del borgo La Martella e del comitato di Quartiere Ludovico Quaroni hanno espresso rammarico e protesta, nella nota a firma del presidente Tommaso Martinelli. L’interrogativo resta. Se si è trattato di una dimenticanza si può sempre rimediare, con una doverosa aggiunta. Ma se si tratta di opportunità e allora va spiegato, soprattutto dopo l’appalto comprensoriale del subambito 1 del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. E nelle scorse settimane in diversi contesti, con richieste precise da forze politiche di centro destra, era stata sollecitata la riapertura di un comparto della discarica per lo stoccaggio dei rifiuti e il ripristino del tritovagliatore. Richiesta respinta ovviamente dal Comune di Matera, capofila dei Comuni del subambito 1, che aveva ribadito quanto deliberato in passato sul mantenimento della chiusura dell’impianto sul quale ci sono ancora pendenze amministrative e giudiziarie, e sull’impegno a bonificare quell’area. E allora c’era da attendersi che almeno uno stralcio funzionale di intervento per questa voce venisse inserito. Nulla, invece. Questione di opportunità in vista della campagna elettorale? E molti dei residenti, dopo la diffusione della nota, ci hanno tenuto a precisare di ricordare bene quanto gli amministratori comunali si erano impegnati a fare nel corso di incontri e di una assemblea al Borgo, prima dell’emergenza coronavirus. Doveva esserci anche un consiglio comunale aperto…Impegni che, se disattesi, peseranno sul voto di autunno. Proteste e bocciature alle viste se non cambieranno le cose. Parola di Martellesi militanti.



LA LETTERA DEL COMITATO

Oggetto: Lavori di bonifica discarica di La Martella.

Illmo Sindaco,

apprendiamo dalla stampa locale che il governo del Comune di Matera ha posto in essere la

programmazione delle opere pubbliche da appaltare a breve scadenza e comunque entro la fine di

questa consiliatura, prevista, a tutt’oggi, per il mese di ottobre 2020.

Tra gli interventi programmati da realizzare con priorità nell’immediato per un importo

complessivo di 25 milioni di euro, si rilevano:

• la costruzione della nuova scuola media Torraca, nell’area della ex centrale del latte;

• la casa delle tecnologie;

• la Piazza della visitazione;

• la tangenziale ovest.

A seguire ulteriori 13 milioni per il parco della storia dell’uomo e 4,5 milioni per la

ristrutturazione del cine-teatro Duni. In programma, in ordine alle disponibilità finanziarie anche

interventi di riqualificazione nei Rioni Spine Bianche e Piccianello, oltre che interventi viari nei

borghi La Martella, Venusio e Picciano. Seguono la edificazione, dopo la demolizione della scuola

media Torraca, di un nuovo fabbricato nelle disponibilità del Comune e della Provincia, nonché

interventi di ampliamento del palazzo comunale e di edificazione della nuova sala consiliare.

Tra i tanti interventi condivisi ed apprezzati, tutti finalizzati alla crescita della città, al

miglioramento dei servizi e al potenziamento delle infrastrutture, nulla traspare in ordine al tanto

decantato, garantito e pubblicizzato intervento di bonifica della discarica di La Martella che tanti

patimenti, sofferenze e condizioni di malessere ha causato, e tuttora causa, agli abitanti del borgo.

Eppure, meraviglia non poco che i problemi costituenti oggetto di pericolo e danno per la

salute dei cittadini, trovino spazio e considerazione soltanto in teoria, si parla, si riparla ma

purtroppo non si interviene per la loro rimozione. Ancora una volta noi cittadini del Borgo La

Martella torniamo a sentirci orfani, abbandonati e delusi da chi, dovendo rappresentarci, dimentica

della nostra esistenza.

>

Per quanto la Regione Basilicata abbia nominato un commissario ad acta per gli interventi

volti al superamento della procedura europea di infrazione cui è sottoposta la discarica di La

Martella e per quanto Invitalia abbia già prodotto il progetto esecutivo e definitivo per la relativa

bonifica, i lavori non risultano appaltabili in quanto non previsti nel piano triennale 2020 – 2022 dei

lavori pubblici del Comune di Matera.

Orbene, le migliaia di abitanti del Borgo La Martella, che ritengono

prioritaria e indispensabile la tutela e la salvaguardia della salute pubblica, si rivolgono

alla S.V. Illustrissima per essere informati sullo stato dei lavori in merito alla bonifica

della discarica.

Nel contempo si sollecita con tutta l’urgenza che il caso richiede, la definizione, come

più volte promessoci, dei tanto auspicati e annunciati lavori di messa a norma della discarica.

Certi di positivo riscontro, con viva cordialità.

In fede,

il Presidente del Comitato

Tommaso Martinelli

<img src="https://giornalemio.it/wp-content/uploads/2017/05/discarica-la-martella-mt.jpg" alt="" width="747" height="500" class="alignnone size-full wp-image-27366" /