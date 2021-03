Il livello dell’acqua è buono e le chiuse confermano che le apprensioni dell’autunno scorso sono un ricordo. La Riserva o Diga di San Giuliano, a pochi chilometri da Matera e con un versante prossimo a Miglionico, è un luogo che nella stagione della pandemia da virus a corona da frequentare e trattare con rispetto, evitando di abbandonare qua e là rifiuti o resti di consumazioni. Meglio portare a casa bottiglie, incarti, e fare la differenziata. Per il resto le sponde della Diga servono per starsene tranquilli con una passeggiata in sicurezza. E del resto lo spazio c’è per liberare i bimbi, come Giuseppe, dalle tossine della alienante didattica a distanza, e Fido di annusare l’aria della dimensione primaverile. Un polmone verde da preservare e con una attenzione in più da parte di tutti per la pulizia e il rispetto dei luoghi. E con le auto parcheggiate doverosamente lungo la strada provinciale.



A proposito di strade, la provinciale che porta alla diga è un percorso di degrado con il tracciato contrassegnato dal dissesto, da abbandono di rifiuti lungo la carreggiata. Un’occhiata malinconica a quel panorama delle incompiute è rappresentato dalla stazione delle Ferrovie dello Stato e dai viadotti privi di infrastrutture. Ma la passeggiata nella quiete della Diga ripaga dai ”colpevoli” ritardi,dai disimpegni e dal rincorrersi di annnunci e illusioni della politica nazionale e locale. Il commissario delle Ferrovie si è impegnato…Attendiamo cantiere e treno in stazione. Non azzardiamo date. Sarebbe una puntata sulla roulette.

LE IMMAGINI DELLA DIGA