Che a Matera dovessimo finire in una situazione paradossale, quella dell’avvio del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, era arci risaputo.Del resto era toccato nella fase di avvio ad altri centri del subambito 1, senza dimenticare che ”opportunamente” l’inizio era stato stoppato ”opportunamente” durante la campagna elettorale per le comunali, anche in relazioni a osservazioni, critiche e perplessità venute da cittadini, associazioni dei consumatori, sindacati, amministratori di condominio. E poi da tutti i candidati sindaci che hanno annunciato di voler modificare un bando considerato e a ragione inadeguato e, per certi versi, superato. Al neo primo cittadino, Domenico Bennardi, e all’assessore all’igiene urbana Lucia Summa la patata bollente di far partire comunque il servizio con un beneagurante ”Segno di croce”.



E i nodi sono venuti al pettine con quella prima domenica di ”non raccolta” dei rifiuti (non previsto dal capitolato di appalto), alla quale si è messa una pezza con un temporaneo verbale di accordo , e le discrepanze sul sistema di raccolta mano mano si rimuovevano i cassonetti e con il passaggio dei sacchetti dei rifiuti nei quartieri che li avevano. Abbandoni d’obbligo fino all’ingorgo di lunedì 2 e martedì 3- in particolare- con la raccolta che è andata in tilt con il mancato ritiro in alcune strade e condomini dei mastelli di differenziata e il dubbio- in assenza di comunicazione (ed è qui il problema)- se lasciarli lì alla merce di possibili atti vandalici o di ritirarli in casa o in cortile. Problemi organizzativi dell’azienda, che non è riuscita a stare dietro a una situazione di stress, sino al video comparso -nel pomeriggio di martedì 3 novembre- sul social ”Open Matera’ di una raccolta ”indifferenziata” nel cassone di un camioncino. Ed è subito arrivato il commento del sindaco Domenico Bennardi, ” Stiamo segnalando immediatamente all’azienda.Oggi pomeriggio ho incontro urgente. Grazie per la indicazione” .



Social, naturalmente, scatenati e cittadini perplessi che hanno ricordato- inevitabilmente- quello che accadeva in passato dove tutto finiva nel cassone e poi ”si differenziava” in discarica. Domani,intanto, giornata dell’Unità Nazionale e delle forze armate gli amministratori comunali terranno una conferenza stampa. Si attendono delucidazioni e novità, mentre i cittadini non nascondono malumore e perplessità. Servono, una svolta e senso di responsabilità ciascuno per quanto compete : Azienda, Comune e Cittadini, affinchè il servizio sia funzionale, efficiente, efficace e non oneroso per il contribuente.