E così Fido che invita il padrone o la padrona a prendere un sacchetto di plastica, per conferire nel cassonetto le sue ‘”risatine”, seguito da un grazie per aver seguito il consiglio, il cassonetto che -quasi rivolgendosi- al cittadino conferma che quella tipologia di rifiuti va conferita proprio lì e l’invito a differenziare comunque. Tutto scritto in tedesco, siamo a Vienna, e ci siamo presi di tradurlo sul web per apprezzare gli inviti rivolti ai cittadini e alle loro abitudini a fare fino in fondo il proprio dovere, per la città, per sè stessi, la natura e cosa non trascurabile per l’economia dell’Amministrazione comunale.



A segnalarci queste buone pratiche che hanno una esperienza consolidata, pluriennale, il concittadino architetto Angelo Stagno, che risiede abitualmente nella ex capitale asburgica e che ritorni puntualmente nella nostra Città con idee e suggerimenti che gli piacerebbe attuare: dal verde alla mobilità alternativa agli orologi solari. Del resto la cultura europea favorisce di queste aperture. Anche a Matera una campagna di sensibilizzazione dei rifiuti, ben pensata, e con un pizzico di fantasia non potrebbe che fare bene perchè legata al contatto reale tra cittadino e primo approccio al ciclo dei rifiuti.



Efficace quella sulle deiezioni di fido, che a Matera a causa – precisiamo- di alcuni incivili sta diventando un problema. Vero i cestini dedicati per il miglior amico dell’uomo sono pochi a ”tinta unica” e con nessun elemento di richiamo (basterebbe un adesivo…). Ma non è possibile che gli escrementi non vengano raccolti sui marciapiedi e nei prati o che le buste vengano abbandonate dove capita. Forse ci vorrebbe una frase efficace in tedesco (Achtung!) accompagnata dalla sanzione,qualora si riuscisse a cogliere sul fatto i maleducati. Prima di arrivare a tanto non sarebbe male, coinvolgendo associazioni di volontariato del mondo ambientale e animale, cominciando con una azione di sensibilizzazione a portare con sè la bustina per le esigenze di Fido.

<img src="https://giornalemio.it/wp-content/uploads/2021/02/Austria-min3-1.jpg" alt="" width="375" height="500" class="alignnone size-full wp-

image-95433″ />