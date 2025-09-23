Di uomini e pets

Sarebbe bello chiamarli ancora “FRISC’CL”, come usava per i nostri nonni.

Sembrava in quel sgusciante fonema che un tocco di SELVATICO salvasse le nostre bestie dall’integralita’ del controllo umano.

E frisc’cl fungeva anche da blando monito per i monelli indisciplinati della prole. Di qui anche il termine frisc’clan, furbacchione.

Parlero’ perciò nel seguito di jemm’n, famm’n e frisc’cl al giorno d’oggi. I veterinari dicono di fare spesso un doppio lavoro, dovendo curare i mali fisici dell’animale e quelli psichici del padrone.

Stress, ansie iperprotettive, mancata empatia, (oltre a leggi e regolamenti liberticidi), conducono spesso ad un ossessivo controllo, che non lascia vivere il pet secondo le sue CARATTERISTICHE ETOLOGICHE, come citate dal misconosciuto Art. 544-ter della legge LEGGE 20 luglio 2004 , n. 189.

(Sullo status giuridico dovrò riferire un altro giorno, anche sulla scorta dell’interessante convegno di avvocati, svoltosi venerdì scorso a Matera). Prevalgono nell’homo sapiens tare cognitive, a cui qui posso solo accennare.

La specie Canis lupus familiaris sarebbe potenzialmente aggressiva, indipendentemente dall’individuo.

Quindi, secondo questo articolo di fede, funzionerebbero solo i metodi da padrone alfa, che tuttavia fanno regolarmente cilecca.

César Millán, che si definisce dog whisperer, dice ai padroni di tenere le spalle alte ed il petto gonfio per avere autorità sull’animale.

Come possa SUSSURRARE ai cani in questa scomoda pantomina, rimane da vedere.

Di fronte ad un cotal padrone, il cane entrerebbe automaticamente in uno stato di calma, che per Millán è sinonimo di FELICITÀ del cane, oltre che di obbedienza.

La ricetta del “perrero” è dispensare più esercizio e disciplina, e molto meno affetto. Peccato che i suoi esemplari preferiti, allevati già da cuccioli secondo scienza e coscienza, abbiano poi morso persone e cani, con tanto di risarcimento. Si sarà ormai capito da quale parte del GUINZAGLIO io sia schierato. La libertà è impagabile, per l’uomo come per la bestia.

Come può il miglior amico dell’uomo giocare, saltare, rotolarsi nell’erba, nonché assolvere a tutti i bisogni fisiologici, rigorosamente con al collo tale pastoia? È chiaro che poi diventa insofferente.

Inoltre, secondo la vulgata, cani e gatti sopporterebbero peggio di noi il METEO “estremo”.

Uscite quando fa un freddo CANE.., piove, c’e vento o nebbia, oppure nella CANIcola estiva, e vedrete che per strada non ci sarà un cane!

A parte i giochi di parole, la percezione del maltempo alle nostre latitudini è ipertrofica, ma insomma non siamo ai Poli!.

È quindi meglio (per il padrone) che l’animale resti nella PRIGIONE DOMESTICA!?. Li’ confinato, l’animale sviluppa nevrosi e aggressività, non smette più di abbaiare, ecc., aumentando vieppiu’ la necessità di controllo: il proverbiale caso del gatto (o cane o coniglio) che si morde la coda. Ma anche l’ambito domestico non è al riparo da intromissioni: condòmini alfa, per meglio dire vere facce toste, che pretendono di vietare per regolamento gli animali nel loro pregiato consorzio.

Molteplici abusi in uno, in quanto oltre a decretare eventualmente la fine della creatura vivente (quanti ricorrono all’abbandono o all’eutanasia in questi casi?), stravolgono il diritto alla libera scelta della residenza e/o all’autodeterminazione della vita familiare.

Di ciò pubblicamente non si parla, perché..”abbiamo ben altre gatte da pelare”! Storicamente le armi usate dall’uomo contro l’uomo sono sempre state dapprima collaudate sulle altre specie.

Con cui condividiamo storia biologica, enormi spezzoni di DNA, e l’aria stessa che respiriamo. Siamo indebitati con loro, perché non c’e’ lembo del loro corpo e attitudine che non abbiamo utilizzato.

E perché gli abbiamo sequestrato l’habitat e guastato l’ambiente – senza che abbiano strumenti per difendersi.

Ma loro sanno rispuntare, come nemesi, nel conscio e nell’inconscio. Si guardi al mondo delle favole, dove la fanno da protagonisti.

Per quanto riguarda la ricaduta del loro disagio sull’uomo, si parla addirittura di tristi statistiche sfavorevoli alla preziosa professione veterinaria, per quanto riguarda depressione, burn out, e persino tassi di suicidio.

Molto alto è il coinvolgimento emotivo e la responsabilità di decidere su vita e morte degli inermi pazienti, p.es. nel campo della vivisezione. Ma la maggiore morbilita’, se confermata, potrebbe essere dovuta all’altra faccia chimica della stessa medaglia, ovvero la contaminazione per l’ampio uso di pentobarbital, appunto a fini di eutanasia.

Insomma, il ricorso scriteriato all’eutanasia animale ha, per mille vie, ripercussioni anche sull’animale umano. E quale salto quantico sarebbe, se infine entrasse nel buon comprendonio comune che ogni forma di vita vegetale ed animale sulla Terra è interconnessa con le altre!

Ed anche il dolore animale prima o poi ritorna in circolo, come quello umano.