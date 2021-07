La situazione la si nota già a ridosso della recinzione del campo scuola di via delle Nazione Unite, salendo da via Lazzazzera con piante in condizioni di degrado e la relazione giunta sul tavolo dell’assessore all’ambiente del Comune di Matera, Lucia Summa, non ha lasciato dubbi su cosa fare per ” mettere in sicurezza l’area”. Si dovrà intervenire per rimuovere quelle morte, quella che creano pericolo e programmare, la piantumazione di nuove, secondo quanto previsto dal piano e dal regolamento del verde. C’è sta to un sopralluogo e dalla prossima settimana si metterà mano alle emergenze, poi il resto. Si tratta di rimediare e intervenire dopo un lungo periodo di abbandono e degrado, anche per quanto riguarda i servizi e gli impianti. Argomenti che dovranno coinvolgere l’Amministrazione nei diversi settori. Siamo al primo atto che lega ambiente, sport e sicurezza.