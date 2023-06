Degrado e atti vandalici. Meglio ”murare” il quartiere dei Sassi…di Cartier Bresson

Provocazione? Chiamatela come vi pare. Ma non è la prima volta che ci occupiamo di quel cantiere del Sasso Caveoso, fotografato da Henry Cartier Bresson, poi da Mario Cresci per quella ”peculiarità” di vicinato che stimolò progettisti, antropologi, urbanisti, sociologi. Si pensava con la legge speciale di recupero sui rioni Sassi e, soprattutto, con il trentennale di iscrizione dei rioni Sassi nel patrimonio dell’Umanità che si muovesse qualcosa sul piano delle volontà e degli aspetti amministrativi, per far ripartite un quartiere tormentato. Ma il bue, e ci riferiamo al simbolo della città, non è stato preso per le corna e preferisce ondeggiare la coda per scacciare le mosche o mettersi in posa per l’ennesimo social o per inconcludente aperitivo serale…E a proposito di social Angelo Giannella, tra i residenti, che ha fatto ”amaro veleno” – come si dice in dialetto materano- per quella vicenda che di riflesso coinvolge anche altri, ci ha girato un po’ di foto di una situazione cronicizzata e senza speranza. Anzi non se ne parla proprio, fatta eccezione per il ritardato dibattito sulla riapertura dei varchi della ztl domenicale in via Lucana, i cui limiti erano noti da tempo. Tutto questo mentre si riparla del Pums che verrà e mentre il traffico di inquinanti mezzi turistici va avanti senza limite. Bue da prendere per le corna e non solo… E allora vale la provocazione più sensata, in attesa – se c’è volontà – di sbloccare la situazione di murare gli accessi di quel comparto. Basta un camion di tufi …Attendiamo delibera e posa in opera di giunta.