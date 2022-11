Decoro urbano. Una campagna contro i maleducati a due zampe…

E’ probabile che sia la volta buona per l’avvio a Matera di una campagna di sensibilizzazione e di educazione nei confronti di quella sparuta percentuale di maleducati, che continua a non raccogliere le deiezioni di Fido, certi dell’impunità, fregandosene del decoro urbano e del disagio procurato ad altri di portare sotto le scarpe quella sporcizia, che finisce in casa, in auto o nei negozi. La disponibilità venuta dall’assessore all’ambiente e igiene urbana del Comune di Matera, Giuseppe Digilio, a conclusione della presentazione del regolamento sulle colonie feline, da attuare con i servizi veterinari della Asm, rappresentano un passo avanti rispetto al silenzio finora riscontrato sull’argomento. E una mano in tal senso potrà venire dai veterinari , erano presenti anche i rappresentanti dell’Ordine Filomena Montemurro e Felice Lisanti, e probabilmente anche da associazioni animaliste. Attendiamo che le parti si incontrino per concordare il da farsi con attività di informazione differenti : dalle scuole ai parchi, alle piazze. Ma occorre anche vigilare affinchè, per esempio, negli spazi giochi i bimbi non finiscano con lo sporcarsi con le deiezioni di Fido.Ed è opportuno, in proposito, che si provveda alla installazione- laddove non c’è – di cartellonistica che inviti a provvedere alla raccolta delle feci e al loro conferimento nei cestini ,dislocati un po’ ovunque dall’Amministrazione. Educazione prima e sanzioni, nel caso di violazioni accertate, da parte della Polizia Municipale. L’assessore ha anche precisato che si potrà fare qualcosa per la campagna di sensibilizzazione, coinvolgendo anche la Coisp . Attendiamo fatti concreti vista la ‘delicatezza” del problema, che riguarda il decoro urbano (monumenti compresi) , fattore fondamentale per Matera che è una città turistica. Non lo dimentichimo nemmeno quanti, facenti funzione o finzioni, hanno trascurato finora l’argomento.Civiltà e legalità fanno rima con volontà…



NEL FRATTEMPO SPAZIO AI GATTARI

Comune di Matera e Azienda sanitaria della provincia di Matera -come riportato nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/comune-ed-asm-per-riconoscimento-colonie-feline-a-matera/ hanno messo a punto un regolamento che prevede il censimento delle colonie feline, il marcamento con microchip e la sterilizzazione dei gatti. A renderlo noto, nel corso della conferenza stampa ,il sindaco Domenico Bennardi l’assessore all’ambiente Giuseppe Digilio, il medico veterinario della Asm Vito Tralli , Direttore della Struttura Complessa Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, il dirigente del Comune per il settore Ambiente l’ing Angela Lisanti e l’impiegato Vincenzo Centonze. L’iniziativa, sollecitata anche da cittadini, prevede che un referente di zona ” il gattaro” che si prende cura dei gatti, segnali all’Amministrazione comunale – compilando un modulo, che sarà pubblicato sul sito web del Comune- la presenza dei gatti, per poi passare al censimento e quindi alla marcatura e alla sterilizzazione, allo scopo di contenere il randagismo. L’assessore Digilio ha annunciato che accanto al canile, e con un prossimo bando, sarà attivato anche un gattile.