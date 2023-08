Decoro urbano. Buone pratiche da Montescaglioso

Un cartello riassuntivo delle cose da non fare, per rispettare l’integrità e il decoro nei giardini e in altri spazi di incontro, viene da Montescaglioso ( Matera). Poche voci con i divieti (dal rispetto per l’ambiente, alle responsabilità dei genitori verso i minori all’uso dei giochi, all’interdizione a non introdurre bici e cani e via elencando). E la cosa, da quanto di ci hanno detto i residenti funziona, con un passaparola che tende a sensibilizzare quelli che, magari, fanno finta di non saper leggere…E poi sul cartello è riportato in bella vista il numero della Polizia Municipale, che vigila sui beni comuni. Un altro esempio, dell’Amministrazione comunale,, di attenzione e di corretta informazione per invitare i cittadini a rispettare gli spazi verdi, frequentati dalle diverse fasce di età. Ma servono anche campagne di sensibilizzazione per rafforzare questo senso di rispetto e di responsabilità. A Matera, città turistica, continuiamo a chiederlo e continueremo a proporre tutte le esperienze di buon senso che possano contribuire al rispetto del decoro della nostra città.